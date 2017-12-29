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Суд в Москве приговорил Браудера к девяти годам тюрьмы
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    Суд в Москве приговорил Браудера к девяти годам тюрьмы

    12:27  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:27  29 Декабря 2017
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    Суд в Москве приговорил Браудера к девяти годам тюрьмы

    Москва, 29 декабря. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер признан виновным в преднамеренном банкротстве и приговорен к девяти годам лишения свободы. Уголовное дело против Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова рассматривали в Тверском районном суде Москвы. Оба обвиняются в преднамеренном банкротстве.

    По данным гособвинения, ущерб, нанесенный Браудером и Черкасовым, составляет более четырех миллиардов рублей. Сейчас оба проживают в Великобритании и объявлены в международный розыск, поэтому приговор им вынесли заочно.

    Ранее в отношении предпринимателей суд избрал мера пресечения в виде срока содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации либо с момента их фактического задержания в России.

    22 декабря в ходе прений прокурор просил суд приговорить Браудера к девяти годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 200 тысяч рублей.

    Кроме того, сторона гособвинения настаивала на лишении его права заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в течение трех лет, а Черкасова – к 8 годам колонии общего режима и такому же штрафу.

    Автор: Алексей Громов
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    #приговор #браудер
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