Суд в Москве приговорил Браудера к девяти годам тюрьмы

Москва, 29 декабря. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер признан виновным в преднамеренном банкротстве и приговорен к девяти годам лишения свободы. Уголовное дело против Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова рассматривали в Тверском районном суде Москвы. Оба обвиняются в преднамеренном банкротстве.

По данным гособвинения, ущерб, нанесенный Браудером и Черкасовым, составляет более четырех миллиардов рублей. Сейчас оба проживают в Великобритании и объявлены в международный розыск, поэтому приговор им вынесли заочно.

Ранее в отношении предпринимателей суд избрал мера пресечения в виде срока содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации либо с момента их фактического задержания в России.

22 декабря в ходе прений прокурор просил суд приговорить Браудера к девяти годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, сторона гособвинения настаивала на лишении его права заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в течение трех лет, а Черкасова – к 8 годам колонии общего режима и такому же штрафу.