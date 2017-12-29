Алексей Зинин: Бен-Арфа поедет в «Локомотив», чтобы играть 100% времени

Москва, 29 декабря. Бывший спортивный директор «Краснодара», а ныне глава агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей об интересе «Локомотива» к полузащитнику ПСЖ Хатему Бен-Арфа, который в скором времени может покинуть парижан после разрыва контракта.

— В плюс или минус для «Локомотива» оцениваете потенциальный трансфер Бен-Арфа?

— Очень сложная и неоднозначная тема. Давайте разбирать по пунктам. Какой Бен-Арфа игрок в целом? Очень квалифицированный, неординарный, привыкший побеждать. У него в послужном списке 15 трофеев, больше 120 очков по системе «гол+пас», матчи за сборную Франции. Этот парень хочет быть чемпионом. И если смотреть только на общий уровень игрока, то он должен стать не просто усилением для «Локомотива», но и событием для всего нашего чемпионата. Какой Бен-Арфа игрок сейчас? Последний раз он выходил на поле в апреле 2017 года. Для тридцатилетнего футболиста такая большая пауза очень опасна. В этом возрасте по меркам спорта высших достижений в организме, особенно в режиме простоя, могут происходить изменения не в лучшую сторону. Ситуация с тунисским французом напоминает ту, что была с Фарфаном, который тоже приходил в «Локо» без длительной игровой практики на хорошем уровне. Но учитывая, какую Фарфан набрал форму и как заиграл в «Локо», я полагаю, простой Бен-Арфа там никого не пугает. К тому же, если переход состоится до начала сборов, то у квалифицированного мастера будет достаточно времени, чтобы набрать форму.

— Как его можно использовать?

— Вот в этом огромная сложность. Бен-Арфа — футболист, способный качественно действовать на любой позиции с любыми нюансами в группе атаки. Но в «Локо» с ролью центрфорварда здорово справляется Фарфан, есть Эдер и еще поправится Ари. В созидательной тройке слева направо располагаются Ману Фернандеш, Алексей и Антон Миранчуки. Они говорят на одном языке, прекрасно друг друга дополняют, их игра выглядит целостной. Ломать эту тройку нельзя. У железнодорожников лишь одна позиция — верхнего опорного, действующего в паре с Денисовым, не выглядит очевидной. Можно на нее перевести Фернандеша, а Бен-Арфа внедрить в созидательную тройку. Это усилит атакующий потенциал команды, но тогда возникнет риск нарушения баланса. У железнодорожников может возникнуть провис с точки зрения разрушительной, оборонительной работы. И тогда многие игры «Локо» добавят в зрелищности, но превратятся в русскую рулетку.

— То есть, вопрос нарушения баланса стоит остро?

— Да. Более того, этот вопрос стоял бы и без Бен-Арфа. Дело в том, что «Локо», подозреваю, сам того не ожидая, нашел совершенно идеальную формулу успеха. Все сошлось один к одному. Психологически, мотивационно, тактически, технически команда поймала абсолютный баланс. Он хрупкий. Его может нарушить пауза в чемпионате, его даже могут нарушить вернувшиеся в строй травмированные Чорлука и Ари. А уж человек со стороны, со сложнейшим характером, с требованием повышенного внимания к своей персоне – это двойная опасность. Бен-Арфа, на сколько я знаю, трудноуправляемый парень. И в Россию он поедет для того, чтобы иметь 100% игровой практики. Заменить его, не поставить в состав независимо от того в какой он форме — это значит поджечь фитиль. Впрочем, Юрий Палыч любит и умеет работать со сложными игроками. Думаю, ему такой вызов будет интересен.

— Еще до вашего прихода в «Краснодар» Бен-Арфа мог оказаться в России. В том числе - как раз в стане «быков». Почему не получилось?

— Бен-Арфа в третий раз активно оказывается на российском трансферном рынке. В прежние времена он претендовал на очень высокую зарплату, информация о его личностных качествах была пограничной. Все это в целом вызывало у российских клубов проволочку с принятием решения, и игрок в конечном счете переключался на другие предложения. А вот сейчас, кстати, «Краснодар» мне, кажется, был бы не менее логичным претендентом на француза, чем «Локомотив». И на месте «Спартака» можно было бы тоже подумать. Только контракт должен быть максимум на полтора года с возможностью продления.

— На месте «Локомотива» рискнули бы взять игрока?

— Знаете, я сторонник того, что решения по трансферам должен принимать клуб, а не тренер. Потому что игрок становится активом клуба. А тренер уходя в отставку, не несет никакой ответственности за дальнейшую судьбу игрока в клубе. И он не платит ему зарплату. Но ситуация с Бен Арфа — это тот редкий случай, когда логику лучше отключить и полагаться нужно на интуицию главного тренера. Команда в золотой гонке бежит на первом месте. Главный тренер принял целый ряд спорных сложных игровых и мотивационных решений, в каждом из которых оказался прав. Сейчас он видит целостную картину лучше всех, у него есть свои замыслы в игре. Трансфер француза не будет с финансовой точки зрения критичной для клуба. Так надо довериться тренеру, чтобы не выбить его из того ресурсного состояния, в котором он пребывает.