«АвтоВАЗ» планирует выпустить новые версии Lada Vesta R и Vesta S-Line
Москва, 29 декабря. В базе Роспатента появились новые товарные знаки, зарегистрированные российским автогигантом: Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line.
Это может означать, что скоро на рынке появятся новые версии бестселлера автопроизводителя. Официальных комментариев от «АвтоВАЗа» пока нет, передает «Политэксперт».
Маркировка «R» и «S-Line» обычно используются автопроизводителями для обозначения моделей, получивших спортивные характеристики.
Как предполагают СМИ, Vesta S-Line может получить «спортивные» аэродинамический обвес, легкосплавные диски с низкопрофильной резиной и детали интерьера. Однако, предполагают эксперты, вряд ли авто будет отличаться от стандартных версий с технической точки зрения. А вот Lada Vesta R вполне может получить существенные доработки, включая линейку более мощных двигателей, перенастроенную подвеску и усиленные тормоза.