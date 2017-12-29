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«АвтоВАЗ» планирует выпустить новые версии Lada Vesta R и Vesta S-Line
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    «АвтоВАЗ» планирует выпустить новые версии Lada Vesta R и Vesta S-Line

    12:26  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:27  29 Декабря 2017
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    «АвтоВАЗ» планирует выпустить новые версии Lada Vesta R и Vesta S-Line

    Москва, 29 декабря. В базе Роспатента появились новые товарные знаки, зарегистрированные российским автогигантом: Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line. 

    Это может означать, что скоро на рынке появятся новые версии бестселлера автопроизводителя. Официальных комментариев от «АвтоВАЗа» пока нет, передает «Политэксперт».

    Маркировка «R» и «S-Line» обычно используются автопроизводителями для обозначения моделей, получивших спортивные характеристики.

    Как предполагают СМИ, Vesta S-Line может получить «спортивные» аэродинамический обвес, легкосплавные диски с низкопрофильной резиной и детали интерьера. Однако, предполагают эксперты, вряд ли авто будет отличаться от стандартных версий с технической точки зрения. А вот Lada Vesta R вполне может получить существенные доработки, включая линейку более мощных двигателей, перенастроенную подвеску и усиленные тормоза.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #автоваз #авто #роспатент
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