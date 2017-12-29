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Девочка хочет прославиться: Гузеева ответила на призыв школьницы закрыть «Давай поженимся»
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    Девочка хочет прославиться: Гузеева ответила на призыв школьницы закрыть «Давай поженимся»

    12:19  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:19  29 Декабря 2017
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    Девочка хочет прославиться: Гузеева ответила на призыв школьницы закрыть «Давай поженимся»

    Москва, 29 декабря. Школьница из Санкт-Петербурга требует закрыть популярное шоу «Давай поженимся», выходящее на Первом канале.

    Не так давно девочка приняла участие в одной из программ, где искала невесту своему отцу. Ведущие шоу Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Тамара Глоба, по словам 12-летней школьницы, травили ее на съемках, а создатели популярной программы с помощью монтажа выставили ее в неприглядном свете на всю страну, утверждает подросток.

    Школьница требует изъятия полной записи эфира у организаторов «Давай поженимся», чтобы доказать факт оскорблений со стороны ведущих.

    «Пора закрыть «Давай поженимся» — там откровенно травят и унижают детей, женщин и матерей с больными детьми уже 10 лет. Это ужасно и ненормально в 21-м веке!» — заявила девочка в Twitter.

    Она также собрала подборку скандальных высказываний ведущих, на которую просит обратить внимание СК РФ и прокуратуру России.

    Ведущая шоу Лариса Гузеева прокомментировала Федеральному агентству новостей заявление школьницы, потребовавшей закрыть программу.

    «Девочка хочет прославиться любым способом, хоть бы и таким. Я не буду разбираться в том, что происходит в этой семье, потому что если начну — найдется многое. Уполномоченный по правам ребенка может обратить на них внимание, узнать что там не так с папой и мамой», — заявила Гузеева.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #первый канал #гузеева #давай поженимся
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