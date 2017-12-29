Девочка хочет прославиться: Гузеева ответила на призыв школьницы закрыть «Давай поженимся»
Москва, 29 декабря. Школьница из Санкт-Петербурга требует закрыть популярное шоу «Давай поженимся», выходящее на Первом канале.
Не так давно девочка приняла участие в одной из программ, где искала невесту своему отцу. Ведущие шоу Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Тамара Глоба, по словам 12-летней школьницы, травили ее на съемках, а создатели популярной программы с помощью монтажа выставили ее в неприглядном свете на всю страну, утверждает подросток.
Школьница требует изъятия полной записи эфира у организаторов «Давай поженимся», чтобы доказать факт оскорблений со стороны ведущих.
«Пора закрыть «Давай поженимся» — там откровенно травят и унижают детей, женщин и матерей с больными детьми уже 10 лет. Это ужасно и ненормально в 21-м веке!» — заявила девочка в Twitter.
Она также собрала подборку скандальных высказываний ведущих, на которую просит обратить внимание СК РФ и прокуратуру России.
Ведущая шоу Лариса Гузеева прокомментировала Федеральному агентству новостей заявление школьницы, потребовавшей закрыть программу.
«Девочка хочет прославиться любым способом, хоть бы и таким. Я не буду разбираться в том, что происходит в этой семье, потому что если начну — найдется многое. Уполномоченный по правам ребенка может обратить на них внимание, узнать что там не так с папой и мамой», — заявила Гузеева.