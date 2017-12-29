Девочка хочет прославиться: Гузеева ответила на призыв школьницы закрыть «Давай поженимся»

Москва, 29 декабря. Школьница из Санкт-Петербурга требует закрыть популярное шоу «Давай поженимся», выходящее на Первом канале.

Не так давно девочка приняла участие в одной из программ, где искала невесту своему отцу. Ведущие шоу Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Тамара Глоба, по словам 12-летней школьницы, травили ее на съемках, а создатели популярной программы с помощью монтажа выставили ее в неприглядном свете на всю страну, утверждает подросток.

Школьница требует изъятия полной записи эфира у организаторов «Давай поженимся», чтобы доказать факт оскорблений со стороны ведущих.

«Пора закрыть «Давай поженимся» — там откровенно травят и унижают детей, женщин и матерей с больными детьми уже 10 лет. Это ужасно и ненормально в 21-м веке!» — заявила девочка в Twitter.

Она также собрала подборку скандальных высказываний ведущих, на которую просит обратить внимание СК РФ и прокуратуру России.

Ведущая шоу Лариса Гузеева прокомментировала Федеральному агентству новостей заявление школьницы, потребовавшей закрыть программу.