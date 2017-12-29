Украинский политолог рассказал, зачем Киев крутит «кино об американской перемоге»

Киев, 29 декабря. Украинский политолог Руслан Бизяев объяснил, зачем киевские власти тиражируют миф о поставках американских противотанковых комплексов Javelin.

На самом деле, как утверждает в своем блоге эксперт, в договорах Пентагона и Киева пункт о «Джавелинах» отсутствует, и в будущем также вряд ли появится. А все это «кино» об «американской перемоге» необходимо, чтобы «под шумок произвести очередной грандиозный распил».

Тут Бизяев ссылается на данные своих инсайдеров, узнавших о закупке в Прибалтике и Польше старых советских боеприпасов на сумму почти 350 млн долларов. Прибыль, по их сведениям, будет поделена между всеми участники сделки.

«Вот уж воистину — кому война, а кому мать родна. А про «Джавелины» все скоро забудут. Даже если не дай Бог на Донбассе начнется обострение», — заключил он.

Ранее поставки противотанковых американских противотанковых ракет «Джавелин» на Украину комментировал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. По его словам, военное значение этой помощи сильно преувеличено.

В частности, он указал на то, что эта ракета далеко не самая лучшая в мире. Кроме того, 35 установок, как подчеркнул эксперт, «ничего не решают».

В связи с этим он назвал поставки «джавелинов» скорее символическим шагом.

«Грубо говоря, американская администрация потеряла невинность в поставке летального оружия на Украину», — заключил он.