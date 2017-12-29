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Политика
Красный капиталист, метящий в президенты от КПРФ, встретит Новый год в Германии
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    Красный капиталист, метящий в президенты от КПРФ, встретит Новый год в Германии

    12:26  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:36  29 Декабря 2017
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    Красный капиталист, метящий в президенты от КПРФ, встретит Новый год в Германии

    Коммунистическая партия Российской Федерации в преддверии выборов президента-2018 сделала «ход конем»: на выборы главы государства от КПРФ идет не легендарный лидер коммунистов Геннадий Зюганов, а малоизвестный олигарх Павел Грудинин. Его фигура малопонятна политикам как федерального, так и регионального уровня, не говоря уже о ядерном электорате КПРФ.

    Любопытство вызывает тот факт, что сам красный капиталист, как его уже окрестили СМИ, в интервью «Комсомольской правде» признался, что встретит Новый год в Германии.

    «Главной проблемой представителей и сторонников КПРФ является несоответствие содержания данной политической силы тем святым лозунгам, за которые миллионы наших отцов и дедов отдавали свою жизнь, и эта проблема наблюдается уже довольно продолжительное время. В КПРФ, например, есть коммунисты-олигархи. Это странно, но это факт. Глядя на кампанию-2018, мы видим кандидата в кандидаты Собчак, которая идет на корпоративы в качестве ведущей. Поэтому встреча Нового года за пределами страны мне кажется далеко не самым удивительным фактом», — говорит основатель и лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков.

    Собеседник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей также отметил, что пока невозможно сказать, насколько фигура Грудинина понятна электорату КПРФ, однозначные выводы можно будет сделать только после выборов, которые состоятся в марте следующего года.

    «Мне кажется, что крупные оппозиционные партии, особенно парламентские, должны готовиться к выборам лидера страны за много лет до этого события. Мы же видим ситуацию, в которой КПРФ тянула с выбором своего кандидата до последнего момента, проводя определенные консультации с другими левыми движениями. И на основании некоего голосования в Интернете приняла решение выдвигать не своего лидера, и даже не члена партии, а стороннего человека. И это вызывает удивление. Неужели в стане КПРФ не нашлось ни одного достойного кандидата, которого они могли бы раскручивать, показывать публике, давая гражданам возможность ознакомиться с ним и его программой, в течение хотя бы пары лет?» — продолжает Николай Стариков.

    «Левый» капиталист, метящий в президенты от КПРФ, встретит Новый год в Германии

    Лидер «Партии Великое Отечество» напомнил, что избирателям известна фигура лишь Геннадия Зюганова, Грудинин же появлялся в телевизионных программах в качестве главы «Совхоза имени Ленина».

    «Все это наталкивает меня на мысль, что наша политическая система устроена весьма странно: главные политические партии почему-то оказываются неспособны выдвинуть собственного кандидата на пост президента, за исключением, пожалуй, ЛДПР», — рассуждает собеседник ФАН.

    Стариков также напомнил, что граждане увидят на выборах-2018 новые лица.

    «Однако если сравнивать избирательный цикл 2018 года с 2012, хочется отметить огромное количество каких-то непонятных кандидатов, которые вдруг почему-то решили выдвинуться в президенты, хотя, я думаю, всем нам понятно, что им не собрать необходимое количество подписей», — заключил Николай Стариков.

    По его мнению, если сравнивать минувшие выборы с грядущими, то выборы-2018 напоминают «какой-то непонятный карнавал» и «балаган».

    «И этот факт вызывает большое огорчение, потому что некоторые граждане выдвигаются с такой легкостью, будто собрались в магазин за картошкой. Это очень странно и совершенно неправильно», — закончил свою мысль спикер.

    Николай Стариков также напомнил, что «Партия Великое Отечество» приняла решение поддержать на выборах-2018 кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина.

    Автор: Михаил Блинов
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    #кпрф #политика #стариков #выборы-2018 #грудинин
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