Плевок в лицо: украинцев возмутил состав артистов на новогоднем концерте «Интера»

Киев, 29 декабря. Украинский телеканал «Интер» провоцирует очередной скандал и «плюет в лицо» своим зрителям, приглашая на новогодний концерт одиозных артистов, участвующих также в новогодних программах на российском телевидении. Таким мнением в Facebook поделился украинский журналист и блогер Алексей Минаков.

Он отметил, что канал и так регулярно «вскармливает миллионы украинцев в новогоднюю ночь пропагандой» советских, ностальгических ценностей, но приглашение Софии Ротару и Ани Лорак это, по мнению Минакова, уже чересчур.

Почему народная артистка СССР, Герой Украины София Ротару не должна участвовать в новогоднем концерте на «Интере», Минаков объяснил просто: она получила «Золотой граммофон» из рук официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«София Ротару в этом году получила «Золотой граммофон» в Москве из рук представителя МИД РФ Марии Захаровой. И будет петь на «новогоднем огоньке» на кремлевском «Первом канале», — написал блогер.

Комментируя, по его мнению, совершенную неуместность присутствия на концерте Светланы Лободы и Ани Лорак, Минаков отметил, что эти артистки, как и Ротару, будут в новогоднюю ночь на «Первом канале», а Лобода, по сценарию праздничной программы, еще и будет плыть на теплоходе по Москве-реке.

Но и на этом «грехи» Лободы не заканчиваются, как напомнил Минаков, она собирается выступить на одной сцене с российскими артистами Григорием Лепсом и Тимати, что, по мнению блогера, по-видимому, совершенно недопустимо.

«Более того, 31 декабря они дадут концерт в московском «Крокус Сити Холле», выступая на одной сцене с Григорием Лепсом и Тимати, которым СБУ запретило въезд в Украину», — отметил Минаков.

Завершая свое патетичное послание, украинский блогер призвал Верховную раду и министерство информационной политики Украины обратить внимание на участие в новогодней программе канала «Интер» лиц, «занимающейся культурной деятельностью в стране-агрессоре». Минаков заявил, что, по его мнению, «Интер» ущемляет достоинство украинцев и буквально «плюет им в лицо».

Сообщение Минакова вызвало бурную реакцию украинцев, многие сообщили, что, как и блогер, не желают видеть в эфире «Интера» артистов, не отказывающихся от предложений из России.

«Интер» — главный провокатор страны. Кстати, его популярность, как и его адекватность, давно под вопросом», — написал Игорь Колесник.

«Что будем делать? Возьмем в руки пульт и переключим на другой канал или выключим и будем читать ФБ», — прокомментировал обращение блогера Минакова Евгений Резников.

Впрочем, некоторые пользователи Facebook были явно удивлены тем, как остро Минаков отреагировал на участие украинских артистов в новогодней программе канала «Интер». Блогеру мягко и с иронией указали, что на Украине есть дела и поважнее борьбы с артистами.

«Надо чтобы парламент отложил все и срочно принял закон. Запретить концерты с участием Ротару, Лорак, Лободы, Повалий и Алексеева. И хорошо бы уголовочку за хранение треков этих исполнителей», — иронично отметил Антон Комаров.

Напомним, на Украине в последние годы процветает борьба с российским культурным и историческим наследием, а также дискриминация современных артистов из РФ.

На территории двух последних лет на Украине не показывали культовый советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». При этом поводом к запрету демонстрации картины явилось то, что актриса, снявшаяся в фильме Рязанова, открыто поддержала присоединение Крыма к России.

Отметим, под занавес 2017 года «Иронию судьбы» все-таки покажут на украинском телевидении, демонстрация фильма запланирована как раз на канале «Интер».