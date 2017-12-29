ИГ начало крупное наступление в Ираке

Киркук, 29 декабря. Боевики «Исламского государства»1 перешли в наступление на севере Ирака.

По заявлению курдских источников боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начали массированное наступление в районе городов Хавиджа и Киркук, по предварительным данным игиловцам удалось захватить несколько населенных пунктов.

Боевики продолжают атаковать позиции курдского ополчения пешмерга к югу от Киркука и города Туз Хурмату. Отмечается, что террористы «Халифата» атаковали курдов к югу от населенного пункта Самарра. Сообщается о 70 погибших военнослужащих пешмерга.

«Исламское государство» начало наступление на фоне волнений, происходящих в данных регионах северного Ирака, которые вызваны конфронтацией Багдада и курдского Эрбиля. Ранее сообщалось, что в пустынных районах Западного Ирака могут скрываться до тысячи боевиков «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.