Киев, 29 декабря. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники спецслужбы допросят украинских военных, находившихся в плену в Донбассе на предмет «вербовки» Россией.

Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса состоялся 27 декабря. Луганск передал украинской стороне 16 человек, Донецк — 58 пленных. В СБУ прокомментировали полномасштабную «работу» с прибывшими на подконтрольную украинским властям территорию.

«Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем», — сказал глава ведомства Василий Грицак.

Таким образом он ответил на вопрос о том, будут ли проверять украинцев на предмет «вербовки». Грицак добавил, что допрос необходим, поскольку обстоятельства попадания в плен до сих пор не ясны. Отметим, что в Киеве регулярно звучат антироссийские заявления, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что обвинения украинских властей абсолютно голословны.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев инициировал силовую операцию на востоке страны. Украинским урегулированием занимаются на площадке в Минске и на уровне лидеров стран «нормандского формата».