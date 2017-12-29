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Суд признал экс-главу Росграницы Безделова виновным в хищении почти 500 млн рублей
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    Суд признал экс-главу Росграницы Безделова виновным в хищении почти 500 млн рублей

    11:59  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:59  29 Декабря 2017
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    Суд признал экс-главу Росграницы Безделова виновным в хищении почти 500 млн рублей

    Москва, 29 декабря. Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы Росграницы Дмитрия Безделова по делу о мошенничестве. Обвиняемый свою вину отрицает.

    Прокурор просит суд признать Безделова виновным в хищении из бюджетных средств почти 500 миллионов рублей и приговорить его к 10 годам колонии, для заместителя экс-главы Росграницы Бориса Хайтовича просят наказание в виде девяти лет колонии, для остальных фигурантов дела – восьми лет, сообщает РИА Новости.

    По предварительным данным, в 2009 году Безделов, руководитель государственной Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олег Сенкевич и начальник управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данила Вавилов создали преступное сообщества. С сентября 2009 года по май 2013 им удалось украсть и легализовать больше 490 миллионов рублей из бюджетных средств.

    Суд признал экс-главу Росграницы Безделова виновным в хищении почти 500 млн рублей

    Как установило следствие, бюджетные средства были выделены на проектирование, реконструкцию, строительство и оснащение пропускных пунктов на российской границе. Обвинение считает, что к преступной деятельности Безделов привлек руководящих сотрудников Росграницы, среди которых был и его заместитель Хайтович, а также генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.

    Чтение приговора продолжается. Обвиняемые свою вину отрицают. Напомним, уголовное дело против экс-руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова было передано в суд в ноябре текущего года.

    Автор: Алексей Громов
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    #суд #приговор #безделов
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