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Дамаск направил в Бейт-Джинн автобусы для эвакуации боевиков «Джебхат ан-Нусры»
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    Дамаск направил в Бейт-Джинн автобусы для эвакуации боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    11:50  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:50  29 Декабря 2017
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    Дамаск направил в Бейт-Джинн автобусы для эвакуации боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    Дамаск, 29 декабря. Первая группа боевиков должна покинуть район Бейт-Джинн в провинции Дамаск уже завтра.

    Военные источники в Сирии сообщают, что операция в «кармане» Бейт-Джинн на юго-западе провинции Дамаск близка к завершению. Сирийское правительство направило в данный район колонну автобусов для эвакуации боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). В командовании САА отмечают, что у террористов есть выбор покинуть область или умереть.

    По предварительным данным первая группа боевиков покинет Бейт-Джинн уже завтра. Колонны отправятся в Идлиб и провинцию Даръа. По данным военной разведки Израиль, который оказывает поддержку боевикам-союзникам около оккупированных Тель-Авивом Голанских высот, разрешает исламистам использовать свою территорию для перегруппировки, оказания медицинской помощи, пополнения боеприпасов и в качестве базы техподдержки.

    Дамаск направил в Бейт-Джинн автобусы для эвакуации боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #джебхат ан-нусра #бейт-джинн
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