Дамаск, 29 декабря. Первая группа боевиков должна покинуть район Бейт-Джинн в провинции Дамаск уже завтра.

Военные источники в Сирии сообщают, что операция в «кармане» Бейт-Джинн на юго-западе провинции Дамаск близка к завершению. Сирийское правительство направило в данный район колонну автобусов для эвакуации боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). В командовании САА отмечают, что у террористов есть выбор покинуть область или умереть.

По предварительным данным первая группа боевиков покинет Бейт-Джинн уже завтра. Колонны отправятся в Идлиб и провинцию Даръа. По данным военной разведки Израиль, который оказывает поддержку боевикам-союзникам около оккупированных Тель-Авивом Голанских высот, разрешает исламистам использовать свою территорию для перегруппировки, оказания медицинской помощи, пополнения боеприпасов и в качестве базы техподдержки.

1 Организация запрещена на территории РФ.