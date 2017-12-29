Путин поручил Минобороны разобраться с завышенной платой за ЖКХ в военгородках

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны России в срок до 15 января будущего года разобраться с завышением платы за ЖКХ в военных городках.

«Минобороны России провести проверку фактов необоснованного повышения размера платы граждан, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях которых расположены объекты Минобороны... по итогам проверки принять меры по недопущению повышения размера такой платы», — отмечается в перечне поручений по итогам ежегодной пресс-конференции Путина.

Ответственным за выполнение поручения российского лидера назначен глава Минобороны Сергей Шойгу. Он должен представить Путину отчет о работе по выявлению и устранению фактов завышения стоимости ЖКХ в военных городках до 15 января 2018 года.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря 2017 года к российскому лидеру обратился журналист из Ленинградской области, заявивший, что по всей России в ноябре-декабре военнослужащие, проживающие на территории военгородков, стали массово получать квитанции с «запредельной» суммой за оплату коммунальных услуг.

Путин заявил, что такое положение дел недопустимо, и пообещал, что Минобороны обязательно разберется в ситуации.