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Россия
Путин поручил Минобороны разобраться с завышенной платой за ЖКХ в военгородках
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    Путин поручил Минобороны разобраться с завышенной платой за ЖКХ в военгородках

    18:00  29 Декабря 2017
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    Путин поручил Минобороны разобраться с завышенной платой за ЖКХ в военгородках

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны России в срок до 15 января будущего года разобраться с завышением платы за ЖКХ в военных городках.

    «Минобороны России провести проверку фактов необоснованного повышения размера платы граждан, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях которых расположены объекты Минобороны... по итогам проверки принять меры по недопущению повышения размера такой платы», — отмечается в перечне поручений по итогам ежегодной пресс-конференции Путина.

    Ответственным за выполнение поручения российского лидера назначен глава Минобороны Сергей Шойгу. Он должен представить Путину отчет о работе по выявлению и устранению фактов завышения стоимости ЖКХ в военных городках до 15 января 2018 года. 

    Путин поручил Минобороны разобраться с завышенной платой за ЖКХ в военгородках

    Напомним, в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря 2017 года к российскому лидеру обратился журналист из Ленинградской области, заявивший, что по всей России в ноябре-декабре военнослужащие, проживающие на территории военгородков, стали массово получать квитанции с «запредельной» суммой за оплату коммунальных услуг.

    Путин заявил, что такое положение дел недопустимо, и пообещал, что Минобороны обязательно разберется в ситуации.       

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #минобороны #жкх #оплата #военгородки
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