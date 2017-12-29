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«ВКонтакте» подарила пользователям анимированные стикеры
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    «ВКонтакте» подарила пользователям анимированные стикеры

    11:40  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:40  29 Декабря 2017
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    «ВКонтакте» подарила пользователям анимированные стикеры

    Москва, 29 декабря. Социальная сеть «ВКонтакте» запустила анимированные стикеры, сообщили в пресс-службе портала.

    С 28 декабря пользователи «ВКонтакте» могут отправлять друг другу не только статичные, но и анимированные стикеры. На данный момент им предлагаются пес Коржик от компании «Мегафон» и единорог Спаркс.

    Анимация запускается в переписке автоматически. Это происходит сразу же после отправки сообщений, передает «Ньюинформ».

    «ВКонтакте» подарила пользователям анимированные стикеры

    «Стикеры передают всю палитру эмоций, — констатируют представители «Вконтакте». — Благодаря своим забавным движениям они будут еще больше способствовать увлекательной беседе с друзьями и подчеркнут настроение в конкретный момент».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #вконтакте #анимация #пользователи #стикеры
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