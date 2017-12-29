«ВКонтакте» подарила пользователям анимированные стикеры
Москва, 29 декабря. Социальная сеть «ВКонтакте» запустила анимированные стикеры, сообщили в пресс-службе портала.
С 28 декабря пользователи «ВКонтакте» могут отправлять друг другу не только статичные, но и анимированные стикеры. На данный момент им предлагаются пес Коржик от компании «Мегафон» и единорог Спаркс.
Анимация запускается в переписке автоматически. Это происходит сразу же после отправки сообщений, передает «Ньюинформ».
«Стикеры передают всю палитру эмоций, — констатируют представители «Вконтакте». — Благодаря своим забавным движениям они будут еще больше способствовать увлекательной беседе с друзьями и подчеркнут настроение в конкретный момент».
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