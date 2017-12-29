«ВКонтакте» подарила пользователям анимированные стикеры

Москва, 29 декабря. Социальная сеть «ВКонтакте» запустила анимированные стикеры, сообщили в пресс-службе портала.

С 28 декабря пользователи «ВКонтакте» могут отправлять друг другу не только статичные, но и анимированные стикеры. На данный момент им предлагаются пес Коржик от компании «Мегафон» и единорог Спаркс.

Анимация запускается в переписке автоматически. Это происходит сразу же после отправки сообщений, передает «Ньюинформ».