«Перекроем доллары айфоны»: в Киеве придумали, как США могут «добить Россию»

Киев, 29 декабря. Украинский журналист, бывший депутат горсовета Киева Дмитрий Гордон призвал США «добить Россию» новыми санкциями. В частности, пропагандист предложил «перекрыть» РФ Facebook, «айфоны и доллары».

«Давайте вообще перекроем им компьютерную базу. <…> Давайте перекроем им айфоны, поездки перекроем», — призвал он в эфире телеканала 112.

Кроме того, издатель газеты «Бульвар» считает, что в качестве еще одного рычага можно использовать валюту США. В связи с этим журналист также предложил «перекрыть бабки».

«Давайте сделаем так, например, что все доллары, которые находятся в мире, действительны кроме тех, что находятся на территории России», — пояснил Гордон.

При этом он убежден, что в новом году Москве не поможет уже ничего: американские антироссийские капканы расставлены. А главная цель уже принятых «магистральных решений», по его словам, состоит в том, чтобы «добить Россию как государство».

«Они будут работать на расчленение России, конечно же, они будут работать на прекращение функций российского государства таких, как мы видим сейчас», — заключил пропагандист.

Ранее Гордон уже угрожал России «добровольцами со всего Запада». Они, по его словам, появятся в стране вместе с американским летальным оружием, которое Вашингтон тут же поставит Киеву, если «начнется какая-то заваруха».

При таком сценарии, как уверен Гордон, на Украине «не только будет оружие американское, но еще и добровольцы со всех стран Запада приедут сюда и будут сражаться с россиянами».