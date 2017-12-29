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Смертник ИГИЛ совершил теракт в Кабуле, погибло более 40 человек
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    Смертник ИГИЛ совершил теракт в Кабуле, погибло более 40 человек

    11:33  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:33  29 Декабря 2017
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    Смертник ИГИЛ совершил теракт в Кабуле, погибло более 40 человек

    Кабул, 29 декабря. В результате нападения боевика-смертника «Исламского государства»1 на здание культурного центра в Кабуле погибло около 40 человек.

    Источники в Афганистане сообщили, что смертник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) совершил нападение на центр вербовки добровольцев в шиитское ополчение «Лива Фатемийюн» («Бригада Фатемидов»), которые должны были отправиться в Сирию для борьбы с исламистами.

    Отмечается, что боевик, известный под именем Убайда Хурасани, вошел в здание и открыл по добровольцам огонь из штурмовой винтовки, после чего совершил самоподрыв. Затем сработало еще несколько самодельных взрывных устройств, которые видимо были заложены около культурного центра заблаговременно. По официальным данным в результате нападения погибло около 40 человек, 80 получили ранения. Подконтрольное «Халифату» информационное агентство заявило о 100 погибших и 120 раненых.

    Смертник ИГИЛ совершил теракт в Кабуле, погибло более 40 человек

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #кабул #афганистан #игил #теракт #лива фатемийюн
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