Смертник ИГИЛ совершил теракт в Кабуле, погибло более 40 человек

Кабул, 29 декабря. В результате нападения боевика-смертника «Исламского государства»1 на здание культурного центра в Кабуле погибло около 40 человек.

Источники в Афганистане сообщили, что смертник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) совершил нападение на центр вербовки добровольцев в шиитское ополчение «Лива Фатемийюн» («Бригада Фатемидов»), которые должны были отправиться в Сирию для борьбы с исламистами.

Отмечается, что боевик, известный под именем Убайда Хурасани, вошел в здание и открыл по добровольцам огонь из штурмовой винтовки, после чего совершил самоподрыв. Затем сработало еще несколько самодельных взрывных устройств, которые видимо были заложены около культурного центра заблаговременно. По официальным данным в результате нападения погибло около 40 человек, 80 получили ранения. Подконтрольное «Халифату» информационное агентство заявило о 100 погибших и 120 раненых.

1 Организация запрещена на территории РФ.