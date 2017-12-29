Сирия спасла Дамаск от обстрелов: корреспондент ФАН запечатлел партию патронов, перехваченную в Даръа

Силы безопасности Сирии задержали автомобиль, в котором перевозилось большое количество боеприпасов, в юго-западной провинции Даръа. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) присутствовал при осмотре изъятой партии патронов, после чего прислал в нашу редакцию эксклюзивные видео- и фотоматериалы с места событий.

Отмечается, что операция по перехвату стала возможной благодаря местным жителям, которые сообщили официальным властям о планах боевиков. Как выяснилось, груз предназначался для исламистских вооруженных группировок, базирующихся в Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска. В этом регионе, в частности, размещаются террористы «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), которые вместе с союзниками продолжают воевать против правительственной Сирийской арабской армии (САА), несмотря на действие в столичном районе режима тишины, установленного в связи с соглашением о создании зоны деэскалации.

Предполагается, что грузовик с боеприпасами следовал с территории соседней Иордании, на севере которой располагается военная база вооруженных сил США. Стоит отметить, что Соединенные Штаты, несмотря на заявления официальных лиц, продолжают оказывать всестороннюю поддержку незаконным вооруженным группировкам, воюющим против правительства Башара Асада. Так, например, неоднократно поступали данные о том, что американские спецслужбы формируют новую «армию» боевиков, значительную часть которой составляют бывшие члены «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), на юге Сирии с целью продолжить борьбу с официальным Дамаском.

Перехват крупной партии патронов, безусловно, спас жизни многих мирных жителей Дамаска и окрестностей, которые регулярно оказываются под обстрелами исламистов в этом регионе. Данная операция, кроме того, вполне возможно, сорвала планируемую серию атак радикалов на позиции правительственных войск САР на восточной окраине столицы.

Для восполнения сил и ресурсов джихадисты нередко идут на всевозможные ухищрения. Напомним, в конце октября этого года на юге провинции Дамаск сирийские военные остановили грузовик с овцами. Подозрительное поведение мужчин, сопровождавших груз, стало поводом для более тщательной проверки. В результате после обследования груза с помощью металлодетектора выяснилось, что внутри животных перевозились патроны, также предназначавшиеся для боевиков, дислоцирующихся в Восточной Гуте.

1 Организация запрещена на территории РФ.