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Общество
СК возбудил уголовное дело после наезда автобуса на остановку в Москве
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    СК возбудил уголовное дело после наезда автобуса на остановку в Москве

    11:27  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:27  29 Декабря 2017
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    СК возбудил уголовное дело после наезда автобуса на остановку в Москве

    Москва, 29 декабря. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с участием рейсового автобуса на северо-западе Москвы.

    Напомним, утром 29 декабря водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта в районе метро «Сходненская». По информации СК, в результате наезда пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина. Они уже доставлены в больницу и находятся под наблюдением специалистов.

    СК возбудил уголовное дело после наезда автобуса на остановку в Москве

    В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники СК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Отметим, ранее мэр Москвы выступил с заявлением о том, что жизни пострадавших в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта ничто не угрожает. Он также поручил тщательно разобраться с причинами инцидента.

    Напомним, 25 декабря в столице произошло крупное происшествие с участием общественного транспорта. Рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Тогда в результате ЧП погибли четыре человека, одиннадцать получили травмы.  

    Автор: Федор Веснин
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    #москва #авария #автобус #сходненская
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