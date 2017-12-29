Собянин рассказал о состоянии пострадавших при аварии в Москве

Москва, 29 декабря. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о состоянии троих пострадавших в результате ДТП на остановке в Москве. По его словам, людям оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

«Троим пострадавшим на остановке у метро «Сходненская» оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии», — опубликовал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что в пятницу, 29 декабря, пассажирский автобус врезался в остановку на Сходненской улице в Москве. Авария произошла после того, как, по предварительным данным, в автобус врезался автомобиль.

Ранее сообщалось, что полиция назвала причину наезда автобуса на остановку в Москве.