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Собянин рассказал о состоянии пострадавших при аварии в Москве
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    Собянин рассказал о состоянии пострадавших при аварии в Москве

    11:13  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:14  29 Декабря 2017
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    Собянин рассказал о состоянии пострадавших при аварии в Москве

    Москва, 29 декабря. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о состоянии троих пострадавших в результате ДТП на остановке в Москве. По его словам, людям оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

    «Троим пострадавшим на остановке у метро «Сходненская» оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии», — опубликовал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, что в пятницу, 29 декабря, пассажирский автобус врезался в остановку на Сходненской улице в Москве. Авария произошла после того, как, по предварительным данным, в автобус врезался автомобиль.

    Ранее сообщалось, что полиция назвала причину наезда автобуса на остановку в Москве. 

     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #авария #автобус
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