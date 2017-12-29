Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

Киев, 29 декабря. Украинские экономисты подводят печальные итоги 2017 года для экономики Украины. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) выслушал экспертные мнения на месте событий, в киевском представительстве информационного агентства «Голос UA».

Эксперты красноречиво назвали пресс-конференцию «Политические итоги 2017 года: провальная работа правительства, коррупция и Донбасс без мира».

Киевский экономист Всеволод Степанюк, сотрудник Института мировой экономики НАН Украины, рассказал корреспонденту ФАН, что в реальности происходит с экономикой страны.

«Динамика у украинской экономики отрицательная. В этом году меньше будут показатели у сельского хозяйства. Это, конечно, зависит не только от правительства, но и от погодных условий. Но нестабильная политика по дотациям, перебои с поставками нефтепродуктов, перебои с поставками удобрений, особенно российских. В отношении них то вводились санкции, то отменялись. Это все непозитивно было для сельского хозяйства, что мы и увидели как падение производства. Промышленность также была отсечена от своих поставщиков из стран СНГ, потеряла большинство потребителей в странах СНГ, поэтому промышленность также не показала роста, больше того, в некоторых кварталах украинская промышленность показывала падение», - рассказал экономист.

Один из ударов по сельскому хозяйству нанес скандал с попыткой Китая закупить зерно на Украине. Китай предоставил Украине кредит размером в 3,6 миллиарда долларов в счет поставок украинского зерна. Украина должна была поставить Китаю около 3,3 миллионов тонн зерна – половину до октября 2014 года, оставшуюся часть – в ноябре того же года. Как утверждают власти Китай, Украины выполнила лишь один из 19 контрактов, поставив 65 тысяч тонн кукурузы вместо обещанных 500 тысяч.

«Украина взяла деньги за зерно, но зерно не поставила. В итоге данные по торговле с Китаем: наши поставки туда выросли на 1%, а из Китая на Украину – на 26%. Т.е. Украина там только покупает. При этом Китай идет навстречу Украине, «поставляйте нам продукцию», но из-за коррупционных схем мы туда ничего не поставляем, а только покупаем там. Это интересная политика украинского правительства. Тут уже нельзя сказать, что на ситуацию влияют какие-то обстоятельства. Китай дал кредит под поставку Украиной зерна в Китай, и Украина, получив деньги, не смогла это зерно поставить. При этом зерно – это то, что еще производится на Украине. Как это получилось, это просто немыслимо», - возмущается эксперт.

Убедившись, что Киев не намерен выполнять взятый контракт, Пекин обратился в Лондонский суд с требованием взыскать переданные Украине средства. В ответ в правительстве Украины заявили, что возврат долга Китаю не входит в приоритетные вопросы руководства страны. Отметим, что сумма долга ежегодно увеличивается на шесть процентов.

В 2018 году перспективы Украины будут еще печальнее, уверены эксперты.

«Следующий год будет гораздо хуже в экономическом плане. Причин несколько, как внешние, так и внутренние. Украине будет намного тяжелее продавать свою продукцию на внешних рынках, тяжелее будет занимать на внешних рынках. Следующий год будет хуже еще и потому, что правительство в принципе ничего не делает. У них просто нет плана, они не понимают, что делать», - рассказал ФАН Всеволод Степанюк.

Другой эксперт, Руслан Бортник, подвел внешнеполитические итоги года для Украины. По его словам, отношения Киева с партнерами ухудшились.

«Отношения Украины и соседей испортились окончательно. Что нам дал безвиз? Количество украинцев, выехавших в этом году из страны, увеличилось всего на 4 процента. Власть полностью зачищает информационное пространство от объективных СМИ. Количество визитов к нам первых лиц других государств снизилось на 40 процентов. С нами уже неохотно садятся за стол переговоров. Мы стойко идем в сторону международной изоляции», - предупреждает Руслан Бортник.

«Рост ВВП – 2%, рост инфляции – 14%. Инвестиции в Украину в этом году уменьшились на 1 миллиард долларов. Это официальная статистика Нацбанка. Небольшой позитив: импорт с Россией увеличился на 36%, а экспорт с Россией составляет всего 21%. Нам особо нечего предложить, мы только берем. В аграрном секторе вообще беда. А про борьбу с коррупцией даже говорить не хочется. Сейчас есть те, кто борется с коррупцией и есть те, кто борется с тем, кто борется с коррупцией. По данным Transparency International, мы на 131 месте по уровню коррупции из 167 стран», - подвели итоги года для Украины эксперты.