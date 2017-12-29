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Сирия: еще один населенный пункт провинции Хомс присоединился к перемирию
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    Сирия: еще один населенный пункт провинции Хомс присоединился к перемирию

    11:18  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:18  29 Декабря 2017
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    Сирия: еще один населенный пункт провинции Хомс присоединился к перемирию

    Москва, 29 декабря. Военное ведомство России заявило о присоединении очередного поселения к процессу примирения в Сирии.

    По данным сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки соглашение о присоединении к мирному процессу подписали представители населенного пункта Булад провинции Хомс. Договоренность о прекращении боевых действий была достигнута при содействии российского Центра.

    В пресс-службе Минобороны РФ отмечают, что российские военнослужащие доставили более двух тонн продуктов питания в населенный пункт Джабрия провинции Хомс. Силами военной полиции РФ была обеспечена безопасность прохождения гуманитарных конвоев по линии ООН в поселения Эт-Тайиба и Насрия провинции Даръа. Местные жители получили 144 тонны продовольствия и лекарственных препаратов.

    Сирия: еще один населенный пункт провинции Хомс присоединился к перемирию

    Автор: Алексей Громов
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