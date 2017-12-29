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Ставшее возможным виновником ДТП в Москве такси получило повреждения
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    Ставшее возможным виновником ДТП в Москве такси получило повреждения

    11:19  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:19  29 Декабря 2017
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    Ставшее возможным виновником ДТП в Москве такси получило повреждения

    Москва, 29 декабря. Столкнувшееся с автобусом в Москве такси также получило повреждения, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Такси,  участвовавшее в ДТП с автобусом в Москве, также получило повреждения. Водитель легкового автомобиля не скрылся с места аварии и в данный момент находится на месте происшествия.

    Ранее стало известно, что автобус наехал на остановку общественного транспорта в Москве. Позже выяснилось, что он уходил от столкновения с такси.

    Ставшее возможным виновником ДТП в Москве такси получило повреждения

    В департаменте транспорта заявили, что водитель автобуса имеет все категории и прошел необходимый предрейсовый контроль. С 2015 года у мужчины нет ни одного нарушения ПДД.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #дтп #авария #автобус #такси #остановка
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