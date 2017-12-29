Ставшее возможным виновником ДТП в Москве такси получило повреждения

Москва, 29 декабря. Столкнувшееся с автобусом в Москве такси также получило повреждения, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Такси, участвовавшее в ДТП с автобусом в Москве, также получило повреждения. Водитель легкового автомобиля не скрылся с места аварии и в данный момент находится на месте происшествия.

Ранее стало известно, что автобус наехал на остановку общественного транспорта в Москве. Позже выяснилось, что он уходил от столкновения с такси.

В департаменте транспорта заявили, что водитель автобуса имеет все категории и прошел необходимый предрейсовый контроль. С 2015 года у мужчины нет ни одного нарушения ПДД.