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Esquire назвал самые ожидаемые сериалы 2018 года
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    Esquire назвал самые ожидаемые сериалы 2018 года

    15:54  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:54  29 Декабря 2017
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    сериалы

    Москва, 29 декабря. Журнал Esquire составил список 13 самых ожидаемых сериалов, который выпустят в будущем году.

    В рейтинг попало научно-фантастическое шоу о путешествиях человеческого сознания из одного тела в другое «Видоизмененный углерод», новый сезон сериала Райана Мерфи «Американская история преступлений», посвященный убийству Джанни Версаче, супергеройский экшн «Черная молния», драматический сериал о не самой светлой стороне жизни Чикаго, получивший название «Чи», а также мистический боевик «По ту сторону» с лауреатом премии «Оскар» Дж. К. Симмонсом, который рассказывает о тайной организации, сумевшей найти вход в параллельное измерение.

    Кроме того, в рейтинг попал ситком «Хорошие девчонки», документальный сериал National Geographic о Земле «Этот странный камень», перезапуск комедии «Розанна», а также шоу по мотивам фильма «Смертельное влечение», передает «ФедералПресс».

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #2018 #сериалы
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