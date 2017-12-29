Видеодайджест новостей, утро 29 декабря 2017 года

Сирия: боевики вывели из строя ТЭЦ к югу от Хамы
Террористы обстреляли
теплоэлектростанцию в населенном пункте Зара в провинции Хама. В результате обстрела станция вышла из строя.
Данная ТЭЦ снабжала электроэнергией пять провинций на севере и северо-западе Сирии, включая находящиеся на побережье Тартус и Латакию. Сообщается, что подача электроэнергии в данные регионы временно прекращена.
Порошенко назвал условия для возобновления закупок газа у России
Украинская сторона готова возобновить закупки российского газа в том случае, если он будет дешевым. Такое заявление
сделал президент Украины Петр Порошенко
.
Напомним, в 2015 году украинские власти приняли решение приостановить закупку голубого топлива у Российской Федерации.
«Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — сказал Порошенко.
Россия уведомила США о ряде ограничений по Договору по открытому небу
Россия была вынуждена принять ответные меры в отношении США в связи с безосновательными обвинениями со стороны Вашингтона в нарушении договора по открытому небу. Об этом заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Россия отменила ночевки американских военных на трех российских аэродромах при проведении полетов над территорией РФ.
Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российская сторона отправила ноту о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору», отметила Захарова.
Путин подписал законы о выплатах при рождении первенца и о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин
подписал закон
о введении ежемесячных выплат при рождении детей.
Согласно нему, граждане России, постоянно проживающие на территории страны, имеют право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума для детей.
Кроме того, глава государства подписал закон
, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до уровня прожиточного минимума.
С 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от минимума или 9 489 рублей в месяц, а с 2019 года составит уже 100% прожиточного минимума.