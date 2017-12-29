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Общество
Песков анонсировал встречу Путина с главой «Россельхозбанка»
Политика
Видеодайджест новостей, утро 29 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 29 декабря 2017 года

    Порошенко назвал условия для возобновления закупок газа у России. Россия уведомила США о ряде ограничений по Договору по открытому небу. Путин подписал законы о выплатах при рождении первенца и повышении МРОТ.
    11:16 29 Декабря 2017
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    Сирия: боевики вывели из строя ТЭЦ к югу от Хамы

    Видеодайджест новостей, утро 29 декабря 2017 года

    Террористы обстреляли теплоэлектростанцию в населенном пункте Зара в провинции Хама. В результате обстрела станция вышла из строя.
    Данная ТЭЦ снабжала электроэнергией пять провинций на севере и северо-западе Сирии, включая находящиеся на побережье Тартус и Латакию. Сообщается, что подача электроэнергии в данные регионы временно прекращена.
     

    Порошенко назвал условия для возобновления закупок газа у России

    Видеодайджест новостей, утро 29 декабря 2017 года

    Украинская сторона готова возобновить закупки российского газа в том случае, если он будет дешевым. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.
    Напомним, в 2015 году украинские власти приняли решение приостановить закупку голубого топлива у Российской Федерации.
    «Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — сказал Порошенко.
     

    Россия уведомила США о ряде ограничений по Договору по открытому небу

    Видеодайджест новостей, утро 29 декабря 2017 года

    Россия была вынуждена принять ответные меры в отношении США в связи с безосновательными обвинениями со стороны Вашингтона в нарушении договора по открытому небу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
    Россия отменила ночевки американских военных на трех российских аэродромах при проведении полетов над территорией РФ.
    Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российская сторона отправила ноту о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору», отметила Захарова.
     

    Путин подписал законы о выплатах при рождении первенца и о повышении МРОТ

    Видеодайджест новостей, утро 29 декабря 2017 года

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей.
    Согласно нему, граждане России, постоянно проживающие на территории страны, имеют право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума для детей.
    Кроме того, глава государства подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до уровня прожиточного минимума.
    С 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от минимума или 9 489 рублей в месяц, а с 2019 года составит уже 100% прожиточного минимума.

     

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