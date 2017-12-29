Видеодайджест новостей, утро 29 декабря 2017 года

Данная ТЭЦ снабжала электроэнергией пять провинций на севере и северо-западе Сирии, включая находящиеся на побережье Тартус и Латакию. Сообщается, что подача электроэнергии в данные регионы временно прекращена.

«Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — сказал Порошенко.

Напомним, в 2015 году украинские власти приняли решение приостановить закупку голубого топлива у Российской Федерации.

Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российская сторона отправила ноту о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору», отметила Захарова.

Россия отменила ночевки американских военных на трех российских аэродромах при проведении полетов над территорией РФ.

Путин подписал законы о выплатах при рождении первенца и о повышении МРОТ

Владимир Путин подписал Президент Россииподписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей.

Согласно нему, граждане России, постоянно проживающие на территории страны, имеют право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума для детей.

Кроме того, глава государства подписал закон , согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до уровня прожиточного минимума.

С 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от минимума или 9 489 рублей в месяц, а с 2019 года составит уже 100% прожиточного минимума.