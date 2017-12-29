ВСУ пять раз за сутки нарушили «новогоднее перемирие» в Донбассе

Донецк, 29 декабря. Киевские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, впервые с начала очередного перемирия применив минометы, об этом сообщил представитель оборонного ведомства ДНР.

Режим прекращения огня в Донбассе был согласован контактной группой по мирному урегулированию в Минске и вступил в силу с 23 декабря. ВСУ впервые с момента «новогоднего перемирия» обстреляли ДНР из минометов. По данным оборонного ведомства республики, киевские силовики пять раз за последние сутки нарушили режим тишины. Обстреливались пять населенных пунктов, в том числе Трудовские и Жабичево.

ВСУ применили также гранатометы и стрелковое оружие. Информации о пострадавших пока нет. Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новые власти легитимными. Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР в апреле того же года.