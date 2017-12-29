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Тело зверски убитой украинской переводчицы нашли на дне обрыва в Италии
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    Тело зверски убитой украинской переводчицы нашли на дне обрыва в Италии

    11:03  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:03  29 Декабря 2017
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    Тело зверски убитой украинской переводчицы нашли на дне обрыва в Италии

    Киев, 29 декабря. В Италии нашли тело украинки, которую запихнули в черный пакет и сбросили с обрыва, сообщили источники в следствии.

    Женщина пропала месяц назад. Украинка жила в Италии с мужем и работала переводчицей.

    Правоохранительные органы обнаружили ее тело на дне обрыва. По версии следствия, она еще была живой, когда убийца запихнул ее в черный пакет и сбросил с обрыва. На теле погибшей выявлены многочисленные ссадины и синяки.

    Тело зверски убитой украинской переводчицы нашли на дне обрыва в Италии

    Предполагается, что с уроженкой Киева расправился ревнивый муж. Супруг погиб месяц назад, пишут украинские СМИ.

    Подробности трагедии в настоящее время выясняются.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #италия #труп #украинка
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