Тело зверски убитой украинской переводчицы нашли на дне обрыва в Италии

Киев, 29 декабря. В Италии нашли тело украинки, которую запихнули в черный пакет и сбросили с обрыва, сообщили источники в следствии.

Женщина пропала месяц назад. Украинка жила в Италии с мужем и работала переводчицей.

Правоохранительные органы обнаружили ее тело на дне обрыва. По версии следствия, она еще была живой, когда убийца запихнул ее в черный пакет и сбросил с обрыва. На теле погибшей выявлены многочисленные ссадины и синяки.

Предполагается, что с уроженкой Киева расправился ревнивый муж. Супруг погиб месяц назад, пишут украинские СМИ.

Подробности трагедии в настоящее время выясняются.