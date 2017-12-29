Тело зверски убитой украинской переводчицы нашли на дне обрыва в Италии
Киев, 29 декабря. В Италии нашли тело украинки, которую запихнули в черный пакет и сбросили с обрыва, сообщили источники в следствии.
Женщина пропала месяц назад. Украинка жила в Италии с мужем и работала переводчицей.
Правоохранительные органы обнаружили ее тело на дне обрыва. По версии следствия, она еще была живой, когда убийца запихнул ее в черный пакет и сбросил с обрыва. На теле погибшей выявлены многочисленные ссадины и синяки.
Предполагается, что с уроженкой Киева расправился ревнивый муж. Супруг погиб месяц назад, пишут украинские СМИ.
Подробности трагедии в настоящее время выясняются.
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