Юнармия провела новогодний праздник для юных патриотов в Тыве

Кызыл, 29 декабря. Начальник Главного Штаба движения «Юнармия» Дмитрий Труненков поздравил юных патриотов Тывы с наступающим Новым годом.

Патриотическое движение «Юнармия» проводит праздничные мероприятия не только в столице Российской Федерации, но и в регионах, сообщают в пресс-службе организации. В музыкально-драматическом театре Тывы один из лидеров «Юнармии» Дмитрий Труненков и артисты Центрального военного округа провели новогоднюю елку для юных патриотов Республики.

Одним из поводов для торжества стал успех местных юнармейцев в конкурсе КВН на приз министра обороны России Сергея Шойгу. Команда Кызылского президентского кадетского училища вышла в финал конкурса.

«Это первый успех юнармейцев на соревнованиях такого уровня в Клубе Веселых и Находчивых, поэтому особенно приятно поздравить ребят с наступающим Новым годом у них дома, в Кызыле, и интересно посмотреть их выступление», — отметил Дмитрий Труненков.

В мероприятии принял участие и ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, Красноярский ансамбль «Краса» показал ребятам новогоднюю сказку. Отмечается, что на новогоднюю елку приехали более 500 юнармейцев из различных уголков Республики.