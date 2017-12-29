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Общество
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Россия
Юнармия провела новогодний праздник для юных патриотов в Тыве
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    Юнармия провела новогодний праздник для юных патриотов в Тыве

    10:49  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:31  29 Декабря 2017
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    Юнармия провела новогодний праздник для юных патриотов в Тыве

    Кызыл, 29 декабря. Начальник Главного Штаба движения «Юнармия» Дмитрий Труненков поздравил юных патриотов Тывы с наступающим Новым годом.

    Патриотическое движение «Юнармия» проводит праздничные мероприятия не только в столице Российской Федерации, но и в регионах, сообщают в пресс-службе организации. В музыкально-драматическом театре Тывы один из лидеров «Юнармии» Дмитрий Труненков и артисты Центрального военного округа провели новогоднюю елку для юных патриотов Республики.

    Одним из поводов для торжества стал успех местных юнармейцев в конкурсе КВН на приз министра обороны России Сергея Шойгу. Команда Кызылского президентского кадетского училища вышла в финал конкурса.

    «Это первый успех юнармейцев на соревнованиях такого уровня в Клубе Веселых и Находчивых, поэтому особенно приятно поздравить ребят с наступающим Новым годом у них дома, в Кызыле, и интересно посмотреть их выступление», — отметил Дмитрий Труненков.

    В мероприятии принял участие и ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, Красноярский ансамбль «Краса» показал ребятам новогоднюю сказку. Отмечается, что на новогоднюю елку приехали более 500 юнармейцев из различных уголков Республики.

    Юнармия провела новогодний праздник для юных патриотов в Тыве

    Юнармия провела новогодний праздник для юных патриотов в Тыве

    Юнармия провела новогодний праздник для юных патриотов в Тыве

    Юнармия провела новогодний праздник для юных патриотов в Тыве

    Юнармия провела новогодний праздник для юных патриотов в Тыве

    Юнармия провела новогодний праздник для юных патриотов в Тыве

    Автор: Алексей Громов
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    #тыва #дмитрий труненков #юнармия #кызыл
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