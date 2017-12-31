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Сирия: САА закрепляется в Западной Гуте — видео ФАН
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    Сирия: САА закрепляется в Западной Гуте — видео ФАН

    8:05  31 Декабря 2017
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    Сирия: САА закрепляется в Западной Гуте - видео ФАН

    Сирийская армия, после заключения перемирия с боевиками Бейт-Джиннского анклава закрепляется на новых позициях. Так, САА взяла под свой контроль город Мугр аль-Мир к востоку от населенного пункта Бейт-Джинн в Гуте, к западу от Дамаска, после того, как боевики сдались сирийской армии.

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в рядах сирийских бойцов прислал в редакцию фото и видео из взятого под контроль Мугр аль-Мира. Как следует из видео, сирийцы укрепляют позиции, используя бульдозеры, поскольку близость израильских оккупационных сил на Голанских высотах заставляет сирийцев быть в постоянном напряжении и ожидать провокаций.

    Правительственные силы продвигаются и дальше на восток от Мугр аль-Мира. САА развертывают подразделения поблизости от гробницы Шейх Абдалла, чтобы при возможном обострении ситуации отреагировать на действия Израиля или боевиков. Согласно имеющейся информации, сегодня должен начаться вывод боевиков в Деръа и Идлиб. Однако по данным «Вестника Дамаска» вывоз начнется завтра.

    5 Фото.
    5 Фотографий
    Автор: Мохамад Жарбуа
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