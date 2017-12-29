Станция метро «Девяткино» в Петербурге празднует день рождения

Санкт-Петербург, 29 декабря. Станции метрополитена Санкт-Петербурга «Девяткино» сегодня исполняется 39 лет.

Торжественное открытие станции состоялось 29 декабря 1978 года, изначально она называлась «Комсомольская» в честь 60-летия ВЛКСМ. Через 14 лет, 1 июля 1992 года, станция получила современное название «Девяткино» согласно названию железной дороги приозерского направления, сообщает «Инфореактор».

Станция имеет три платформы, средняя из которых — служебная, она предназначена для прохода машинистов. Также особенностью «Девяткино» является соединение всех платформ с платформами электричек. Конечная станция метро «красной» ветки — единственная станция в Северной столице, которая официально расположена в Ленинградской области. До открытия метро Хельсинки в Финляндии «Девяткино» являлось самой северной станцией метрополитена во всем мире. На данный момент в месяц через данную станцию проходит около 700 тысяч жителей и гостей города, ежедневный поток составляет 23 тысячи человек.