Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Песков анонсировал встречу Путина с главой «Россельхозбанка»
Общество
Станция метро «Девяткино» в Петербурге празднует день рождения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Станция метро «Девяткино» в Петербурге празднует день рождения

    10:48  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:12  29 Декабря 2017
    57

    Станция метро «Девяткино» в Петербурге празднует день рождения

    Санкт-Петербург, 29 декабря. Станции метрополитена Санкт-Петербурга «Девяткино» сегодня исполняется 39 лет.

    Торжественное открытие станции состоялось 29 декабря 1978 года, изначально она называлась «Комсомольская» в честь 60-летия ВЛКСМ. Через 14 лет, 1 июля 1992 года, станция получила современное название «Девяткино» согласно названию железной дороги приозерского направления, сообщает «Инфореактор».

    Станция имеет три платформы, средняя из которых — служебная, она предназначена для прохода машинистов. Также особенностью «Девяткино» является соединение всех платформ с платформами электричек. Конечная станция метро «красной» ветки  — единственная станция в Северной столице, которая официально расположена в Ленинградской области. До открытия метро Хельсинки в Финляндии «Девяткино» являлось самой северной станцией метрополитена во всем мире. На данный момент в месяц через данную станцию проходит около 700 тысяч жителей и гостей города, ежедневный поток составляет 23 тысячи человек.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #метро #санкт-петербург #девяткино
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        211
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        1966
        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        8:58   29 Декабря 2017
        244
        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        7:50   29 Декабря 2017
        337