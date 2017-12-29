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Путин утвердил поправки к закону о ввозе и вывозе культурных ценностей
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    Путин утвердил поправки к закону о ввозе и вывозе культурных ценностей

    15:32  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:33  29 Декабря 2017
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    Путин утвердил поправки к закону о ввозе и вывозе культурных ценностей

    Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в законодательные акты, которые касаются государственного управления в сферах ввоза и вывоза культурных ценностей. Текст закона обнародован на портале нормативно-правовой информации.

    Глава государства РФ Владимир Путин подписал закон о поправках к документу 1993 года, который регулирует ввоз и вывоз культурных ценностей. Теперь порядок перемещения объектов, представляющих ценность для культуры, будет определяться согласно правилам Евразийского экономического союза. Физическим лицам необходимо соответствующее разрешение, которое выдается уполномоченным органом. 

    Из текста закона следует, что не подлежат вывозу без обязательства обратного ввоза ценностей, которые имеют особый статус. Исключением являются ценности, которыми владеет их автор. Также в документе затрагивается вопрос музейных ценностей, российского библиотечного фонда и другие. Для временно ввезенных ценностей не требуется отдельное разрешение на ввозе. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #закон #культурные ценности
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