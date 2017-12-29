Пришлось потрудиться: Лавров пошутил о «вмешательстве» РФ в выборы в других странах

Москва, 29 декабря. В уходящем году Москве «пришлось потрудиться», чтобы повлиять на внутренние дела других государств, пошутил в эфире телеканала НТВ глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ведущий программы «Международная пилорама» перечислил ряд стран, которые обвиняют Россию в том, что она якобы повлияла на их внутренние политические процессы, и поинтересовался у Лаврова, какие планы у Москвы на следующий год.

В ответ на это глава российского МИД пошутил, заявив, что ведущий, включивший в список Францию, Испанию и Великобританию, перечислил далеко не все страны: он забыл о Швеции, Дании, Черногории, Македонии и Австрии.

«Пришлось потрудиться. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны. <…> Пока императора японского снять не получается. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил. Но надеемся!» — иронично заметил Лавров.

Напомним, ряд западных государств регулярно выдвигает обвинению в адрес России, считая, что она якобы «повлияла» на результаты их внутренних политических процессов. Так, Лондон заявляет, что Москва «пыталась повлиять» на проведение референдума о Brexit – выходе Великобритании из Евросоюза. США усматривают некий «российский след» в процессе выборов американского президента в 2016 году.

Официальные представители России неоднократно опровергали подобные заявления. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что такие обвинения голословны. О том, что никаких фактов, подтверждающих якобы имевшее место вмешательство России в политические процессы США, Франции, Великобритании и Германии, нет, говорил также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.