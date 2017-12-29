Сирия, 29 декабря. Эвакуация боевиков из района Западной Гуты Дамаска была перенесена на завтра. Исламисты вывели из строя электростанцию Аз-Захра в Хомсе. САА при помощи ВКС РФ взяла под огневой контроль город Абу Дали в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать САА поддержку в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перенесли эвакуацию радикалов из района Западной Гуты на завтра; установили огневой контроль над городом Абу Дали на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: потеряло два джихад-мобиля на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС САР к юго-западу от города Алеппо; вывела из строя станцию Аз-Захра на севере Хомса; потеряла нескольких боевиков, подорвавшихся на мине к северо-востоку от Хамы.

Курды: продолжают вести бои с террористами ИГ1 у населенного пункта Хаджин в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Masdar News сообщает, что эвакуация первого конвоя радикалов вооруженной оппозиции, потерпевших поражение в боях с армией САР в районе Западной Гуты, была отложена на завтра. Известно, что задержка была вызвана нехваткой времени для организации вывоза исламистов. Как передают военные источники AMN, члены антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» будут направлены в провинцию Идлиб, где сконцентрированы основные силы «Ан-Нусры». Тогда как боевики, связанные с Сирийской свободной армией** (ССА), отправятся в Даръа. Между тем часть радикалов так называемой «умеренной оппозиции» решила урегулировать свой правовой статус с правительством.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (daraa_now) передает, что после нескольких обстрелов, проведенных исламистами группировок «Файлак Аш-Шам» и «Джебхат Ан-Нусра»1 в западных районах города Алеппо, сирийская авиация возобновила интенсивные удары по позициям формирований юго-западнее столицы провинции. О потерях со стороны террористических организаций пока не сообщалось. Напомним, основные силы правительственной армии в настоящий момент сосредоточены на юго-восточной окраине Идлиба, вследствие чего радикалы активизировали вылазки в остальных сирийских провинциях.

Провинция Хомс

Боевики антиправительственных группировок, действующих на севере провинции Хомс, открыли ракетный огонь по электростанции Аз-Захра, вновь нарушив режим прекращения огня. В результате ударов станция была выведена из строя, появилась острая нехватка электроэнергии на всей территории страны. Вследствие этого власти Сирии были вынуждены сократить подачу электричества во всех населенных пунктах, расположенных на северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР). В настоящее время ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Напомним, несмотря на то, что на севере Хомса была установлена одна из зон деэскалации, радикалы вооруженной оппозиции все чаще нарушают условия перемирия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агентство Daesh Crimes сообщает о неудавшейся попытке теракта боевиков «Исламского государства» в северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Отряды Демократических сил Сирии**** (SDF) подбили два джихад-мобиля террористов ИГ. Подробности произошедшего пока выясняются. Напомним, вблизи сирийско-иракской границы, где работают курдские бойцы, все еще сохраняется присутствие небольшого количества радикалов террористической группировки, действующих подпольно.

Тем временем на юго-востоке региона курдские силы приближаются к городу Абу Кемаль, освобожденному Сирийской арабской армией (САА) и ее союзниками при поддержке ВКС РФ в середине ноября. Ранее сообщалось о том, что «демократическая армия» пытается занять населенный пункт Хаджин к северу от Абу Кемаля, столкновения все еще продолжаются. На данный момент несколько районов находятся под контролем курдов.

Провинция Идлиб

Накануне части Сирийской арабской армии (САА) и проасадовские бойцы провели масштабную атаку на опорные пункты исламистов «Джебхат Ан-Нусры» у границы между провинциями Хама и Идлиб. В результате жестоких боев под контроль правительственных сил перешли несколько населенных пунктов, а также ряд вершин вблизи ключевого города Абу Дали. После боевых вылетов ВКС РФ войска САР установили огневой контроль над населенным пунктом. Ожидается, что в течение суток Абу Дали будет освобожден. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, боевики вслед за террористами «Исламского государства» заминировали все оставленные территории. Саперы САА начали обезвреживание мин.

Тем временем колонна турецких военнослужащих вошла на территорию Идлиба через контрольно-пропускной пункт вблизи города Кафр Лясин, расположенного на севере провинции. Как передает информагентство Syrian Press Center, далее вооруженные силы Турции двинутся в сторону занимаемых ими позиций на западе Алеппо. Таким образом, турки продолжают стягивать войска и военную технику к границе курдского кантона Африн.

Провинция Хама

Грузовик с группой бойцов, состоящих в числе исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», подорвался на придорожной бомбе в северной части провинции Хама. Сообщается о том, что двое радикалов были убиты, еще четверо получили ранения. Никакой информации об организаторах взрыва пока не поступало. Однако, по данным местных активистов, взрывное устройство было заложено террористами «Исламского государства», базирующимися неподалеку. Напомним, ИГИЛовцы, занявшие позиции на северо-востоке региона, ранее находились в окружении в Акербатском котле. Некоторым из них удалось бежать в подконтрольные «Джебхат Ан-Нусре» районы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)