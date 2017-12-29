МИД РФ: США намерены «додавить» Пхеньян до переговоров

Москва, 29 декабря. Вашингтон собирается «додавить» Пхеньян и силой заставить КНДР сесть за стол переговоров, заявил в пятницу посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

Бурмистров сообщил, что во время недавней поездки в Вашингтон «сверил часы» с американскими коллегами. По его словам, в настоящее время у США нет четкого видения, как разрешить ситуацию с КНДР, но есть желание «додавить» Северную Корею до переговоров.

«На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой», — приводит слова Бурмистрова РИА Новости.

Напомним, в конце ноября КНДР произвела запуск новой баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, как заявили в Пхеньяне, может достичь «всей территории» США и поразить цели на американском континенте.

После этого США и Южная Корея объявили о проведении масштабных внеплановых военно-воздушных учений. МИД РФ в свою очередь призывал Вашингтон и Сеул от таких шагов отказаться, чтобы не провоцировать Пхеньян.

В декабре ряд американских СМИ сообщили о планах США нанести удар по стартовым площадкам Северной Кореи, на которых проводятся испытания ракет.