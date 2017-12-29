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МИД РФ: США намерены «додавить» Пхеньян до переговоров
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    МИД РФ: США намерены «додавить» Пхеньян до переговоров

    10:19  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:19  29 Декабря 2017
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    МИД РФ: США намерены «додавить» Пхеньян до переговоров

    Москва, 29 декабря. Вашингтон собирается «додавить» Пхеньян и силой заставить КНДР сесть за стол переговоров, заявил в пятницу посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

    Бурмистров сообщил, что во время недавней поездки в Вашингтон «сверил часы» с американскими коллегами. По его словам, в настоящее время у США нет четкого видения, как разрешить ситуацию с КНДР, но есть желание «додавить» Северную Корею до переговоров.

    «На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой», — приводит слова Бурмистрова РИА Новости.

    МИД РФ: США намерены «додавить» Пхеньян до переговоров

    Напомним, в конце ноября КНДР произвела запуск новой баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, как заявили в Пхеньяне, может достичь «всей территории» США и поразить цели на американском континенте.

    После этого США и Южная Корея объявили о проведении масштабных внеплановых военно-воздушных учений. МИД РФ в свою очередь призывал Вашингтон и Сеул от таких шагов отказаться, чтобы не провоцировать Пхеньян.

    В декабре ряд американских СМИ сообщили о планах США нанести удар по стартовым площадкам Северной Кореи, на которых проводятся испытания ракет.

    Автор: Алексей Громов
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