Автобус врезался в остановку в Москве
Москва, 29 декабря. На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку на Сходненской улице. По некоторым данным, трое пострадавших, сообщили источники Федерального агентства новостей.
В правоохранительных органах столицы сообщили о том, что автобус Мосгортранса №267 столкнулся с остановкой общественного транспорта. В настоящее время уточняется информация о пострадавших. По предварительной информации, их трое. На данный момент за ними следят врачи.
Также по некоторым данным, двое людей погибли в ДТП, однако вскоре эта информация получила опровержение.
December 29, 2017
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