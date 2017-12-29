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Автобус врезался в остановку в Москве
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    Автобус врезался в остановку в Москве

    10:08  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:09  29 Декабря 2017
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    Автобус врезался в остановку в Москве

    Москва, 29 декабря. На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку на Сходненской улице. По некоторым данным, трое пострадавших, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В правоохранительных органах столицы сообщили о том, что автобус Мосгортранса №267 столкнулся с остановкой общественного транспорта. В настоящее время уточняется информация о пострадавших. По предварительной информации, их трое. На данный момент за ними следят врачи.

    Также по некоторым данным, двое людей погибли в ДТП, однако вскоре эта информация получила опровержение. 

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #москва #авария #автобус #пострадавшие #остановка
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