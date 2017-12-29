Киев, 29 декабря. В 2017 году количество небоевых потерь ВСУ, как и год назад, превысило боевые, однако Минобороны Украины постарается скрыть реальные цифры, чтобы не шокировать население, считает украинский военный эксперт Олег Жданов.

«Я боюсь, что Министерство обороны потери, особенно небоевые, в этом году засекретит, чтобы не шокировать население», — сообщил он интернет-изданию «Новости Украины».

По словам эксперта, 2017 год прошел для ВСУ «в стагнирующем состоянии»: укомплектованность украинской армии снизилась и возникли проблемы с призывом. Жданов также отметил, что украинские власти так и не провели военные реформы и не сформулировали программу развития ВСУ.

Как были потрачены 350 миллионов долларов, выделенных Украине из бюджета США, остается неясным, подчеркнул аналитик.

Напомним, в конце октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ с 2014 года составили более 10 тысяч человек, однако киевские власти такую статистику не озвучивают.