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Общество
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Украина
Минобороны Украины засекретит потери в Донбассе, чтобы не шокировать население — эксперт
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    Минобороны Украины засекретит потери в Донбассе, чтобы не шокировать население — эксперт

    10:10  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:11  29 Декабря 2017
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    Минобороны Украины засекретит потери в Донбассе, чтобы не шокировать население — эксперт

    Киев, 29 декабря. В 2017 году количество небоевых потерь ВСУ, как и год назад, превысило боевые, однако Минобороны Украины постарается скрыть реальные цифры, чтобы не шокировать население, считает украинский военный эксперт Олег Жданов.

    «Я боюсь, что Министерство обороны потери, особенно небоевые, в этом году засекретит, чтобы не шокировать население», — сообщил он интернет-изданию «Новости Украины».

    По словам эксперта, 2017 год прошел для ВСУ «в стагнирующем состоянии»: укомплектованность украинской армии снизилась и возникли проблемы с призывом. Жданов также отметил, что украинские власти так и не провели военные реформы и не сформулировали программу развития ВСУ.

    Как были потрачены 350 миллионов долларов, выделенных Украине из бюджета США, остается неясным, подчеркнул аналитик.

    Напомним, в конце октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ с 2014 года составили более 10 тысяч человек, однако киевские власти такую статистику не озвучивают.

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #украина #потери
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