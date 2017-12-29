Сирия сегодня: Дамаск сообщил ООН о взаимодействии США и ИГ, в Совфеде обвинили Вашингтон в атаке на авиабазу «Хмеймим»

Сирия, 29 декабря. Дамаск пожаловался ООН на совместные действия США и ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России). Элитное подразделение сирийской армии ведет наступление на террористов под портретами лидеров РФ и Сирии. В Совфеде уверены, что атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» была невозможна без участия США. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Сирия призвала ООН обсудить сотрудничество США и ИГИЛ

Официальный Дамаск направил обращение к генсекретарю ООН и Совету безопасности, в котором указал на то, что США заключают соглашения с террористами и координируют с ними действия. По словам поверенного в делах представительства САР при ООН Мунзера Мунзера, цель Вашингтона — руками террористов разбить правительственную Сирийскую арабскую армию (САА) и разрушить государственность САР.

В подтверждение своих слов Мунзер привел происшествие в поселке Аль-Джурди аш-Шарки на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор, случившееся 13 декабря, когда авиация коалиции во главе с США бомбардировала жилые кварталы, в результате чего погибли 23 мирных жителя. По словам представителя сирийского руководства в ООН, Вашингтон лишь имитирует борьбу с террористами, а на самом деле нередко прикрывает их с воздуха, о чем свидетельствуют данные разведки, показания очевидцев и кадры авиасъемки.

Подготовка к штурму Идлиба идет под портретами Путина и Асада

В интернете появились кадры подготовки и проверки вооружения бригады спецназа «Силы Тигра» под командованием генерала Сухейля.

На фотографиях, выложенных в Сеть, видно, что элитное подразделение САА ведет подготовку к штурму позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в провинции Идлиб под портретами президента России Владимира Путина и лидера Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что «Силы Тигра» ведут наступление в Идлибе при поддержке ВКС России. В настоящее время от боевиков освобождены несколько стратегических населенных пунктов, включая город Абу-Дали. Военнослужащие сирийской армии продвигаются к ключевой базе исламистов в районе бывшей авиабазы Абу ад-Духур.

В Совфеде обвинили США в подготовке атаки на российскую базу в Сирии

Комментируя атаку террористов на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что она была невозможно без участия США.

Террористы выпустили в сторону российской авиабазы несколько ракет. Запуски были совершены из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. Две ракеты, выпущенные террористами, были уничтожены зенитным комплексом «Панцирь-С1».

«Абсолютно убежден, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США — и в данном случае все равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете», — сказал российский сенатор.

По его мнению, атаковавшие боевики прошли подготовку у американских инструкторов.

1 Организация запрещена на территории РФ.