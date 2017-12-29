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Ученые объяснили, почему некоторые люди заинтересованы в нарушении их правил
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    Ученые объяснили, почему некоторые люди заинтересованы в нарушении их правил

    10:15  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:15  29 Декабря 2017
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    Ученые объяснили, почему некоторые люди заинтересованы в нарушении их правил

    Вашингтон, 29 декабря. Людям, склонным к авторитарному поведению, необходимо, чтобы их правила нарушались, заявили специалисты Орегонского университета.

    Ученые выяснили, почему некоторым людям необходимо, чтобы их правила нарушались. Они отметили, что речь идет об авторитарных людях, которые придумывают целый свод сложных запутанных правил для окружающих.

    Как оказалось, главная цель таких людей — не исполнение их требований, а наказание за нарушения. Сами правила не несут в себе никакой ценности или принципа.

    Авторитаристов еще больше из себя выводит соблюдение их требований: они начинают издеваться и надсмехаться над своей жертвой. В итоге окружающие страдают все больше и больше. 

    Ученые объяснили, почему некоторые люди заинтересованы в нарушении их правил

    Специалисты подчеркивают, что часть процесса исцеления от этой авторитарной раны включает в себя осознание того, что шансов получить что-то положительное нет, передает Planet Today.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ученые #нарушение #психологи #наказание #правила #авторитаризм
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