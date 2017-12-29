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Общество
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Украина
В Киеве обвинили РФ в краже «цивилизационной миссии» Украины
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    В Киеве обвинили РФ в краже «цивилизационной миссии» Украины

    9:52  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:52  29 Декабря 2017
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    В Киеве обвинили РФ в краже «цивилизационной миссии» Украины

    Киев, 29 декабря. Россия «украла» цивилизационную миссию Украины в Европе и мире по распространению христианства, считает бывший глава СБУ Игорь Смешко.

    Такое заявление Смешко сделал в эфире телеканала «112 Украина», призывая государство вести такую информационную политику, чтобы сформировать в мире представление об Украине как о стране «с великой историей и духовностью».

    «Если мы хотим внешнюю силу, образ Украины должен быть не как страны с Чернобылем и коррупцией, а как страны с великой историей и великой духовностью, страны, которая распространила христианство на 1/8 часть планеты», — сообщил Смешко.

    Экс-глава СБУ также обвинил Россию в том, что она якобы «присвоила» себе 1000 лет украинской истории. При этом о том, что во времена Киевской Руси таких государств, как Россия и Украина не существовало, и история российского и украинского народа имеет общие истоки, Смешко не вспомнил.

    Киево-Печерская лавра

    Напомним, с 2014 года Киев активно проводит политику так называемой «декоммунизации», цель которой фактически заключается в том, чтобы переписать историю. Так, на Украине происходит массовое переименование населенных пунктов и улиц, власти стремятся уничтожить в стране все, что напоминает об общей истории российского и украинского народа.

    Этой осенью Киев запретил использовать термин «Великая Отечественная война», назвав его «пропагандистским». Более того, украинские власти занялись «преобразованием» не только советского периода истории. Так, в Киеве предлагали снести памятник князю Владимиру, в Одессе – Екатерине Великой.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #игорь смешко
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