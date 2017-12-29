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Общество
Спикер заксобрания Севастополя рассказала, какие законы депутаты приняли в 2017 году
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Путин внес изменения в закон о саморегулируемых организациях
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    Путин внес изменения в закон о саморегулируемых организациях

    10:00  29 Декабря 2017
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    Путин внес изменения в закон о саморегулируемых организациях

    Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении срока предоставления документов для приобретения статуса саморегулируемой организации (СРО) кредитных потребительских кооперативов (КПК).

    Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, переходный период увеличивается с двух до четырех лет. В течение этого срока некоммерческие организации, образованные для защиты и представления интересов КПК, должны представить в Банк России документы для получения статуса СРО. 

    Подобные меры приняты для завершения «чистки» системы от недобросовестных участников и завершения этапа реформирования в данной сфере.

    Ранее сообщалось, что в России стремительно сокращается число микрофинансовых организаций. Центробанк в целях оздоровления отрасли только за 2016 год удалил из реестра МФО порядка 1700 организаций и более 500 – в первом полугодии 2017 года.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #закон #сро
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