Путин внес изменения в закон о саморегулируемых организациях

Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении срока предоставления документов для приобретения статуса саморегулируемой организации (СРО) кредитных потребительских кооперативов (КПК).

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, переходный период увеличивается с двух до четырех лет. В течение этого срока некоммерческие организации, образованные для защиты и представления интересов КПК, должны представить в Банк России документы для получения статуса СРО.

Подобные меры приняты для завершения «чистки» системы от недобросовестных участников и завершения этапа реформирования в данной сфере.

Ранее сообщалось, что в России стремительно сокращается число микрофинансовых организаций. Центробанк в целях оздоровления отрасли только за 2016 год удалил из реестра МФО порядка 1700 организаций и более 500 – в первом полугодии 2017 года.