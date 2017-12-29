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Общество
Спикер заксобрания Севастополя рассказала, какие законы депутаты приняли в 2017 году
Украина
Не достижение, а пустой звук: в Киеве ответили на заявления Порошенко
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    Не достижение, а пустой звук: в Киеве ответили на заявления Порошенко

    9:57  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:57  29 Декабря 2017
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    Не достижение, а пустой звук: в Киеве ответили на заявления Порошенко

    Киев, 29 декабря. Украинский политолог Константин Бондаренко прокомментировал заявление президента страны Петра Порошенко о главном достижении Украины в 2017 году.

    Напомним, что, по словам главы украинского государства, с 11 июня каждый украинец, получивший биометрический паспорт, мог без всяких очередей свободно путешествовать по Европейскому союзу.

    Однако, как сообщил эксперт, процент отказов в пересечении границы был таким же, как и в прошлые годы, несмотря на введение упрощенного визового режима между Украиной и ЕС.

    «В этом году, по официальным данным, состоянием на начало декабря западную границу Украины пересекли 2,5 миллиона человек.  Из них только 350-370 тысяч по биометрическим паспортам», — заявил Бондаренко в интервью UKRLIFE.TV.

    Не достижение, а пустой звук: в Киеве ответили на заявления Порошенко

    По его словам, число украинцев, вернувшихся с границы из-за отсутствия подтверждающих документов, составляет около 10%.

    «По большому счету, безвизовый режим — это большой информационный пузырь, который может лопнуть в ближайшее время», — добавил украинский политолог, отметив, что экономическую ситуацию в стране необходимо улучшить для того, чтобы этим упрощенным визовым режимом можно было воспользоваться.

    Бондаренко также добавил, что лишь малая часть украинцев может позволить себе поехать в Европу, в то время как для большинства людей «это всего лишь пустой звук».

    Автор: Алексей Громов
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    #евросоюз #украина #порошенко #паспорт
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