Форвардом «Спартака» интересуется английский «Кристал Пэлас»

Москва, 29 декабря. Как стало известно Федеральному агентству новостей, лондонский футбольный клуб «Кристал Пэлас» проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Зе Луишу.

Сообщается, что красно-белые не хотят продавать 26-летнего форварда, однако готовы рассмотреть предложение англичан в том случае, если оно превысит 14 миллионов евро. Сам футболист также не планирует покидать московский клуб.

Зе Луиш стал игроком «Спартака» летом 2015-го, за его трансфер красно-белые заплатили 6,5 миллиона евро. За это время в составе московского клуба футболист сборной Кабо-Верде провел 63 матча, забил 19 мячей и сделал 18 голевых передач. По данным transfermarkt.de , стоимость Зе Луиша оценивается в 5,5 миллиона евро.