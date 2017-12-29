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Форвардом «Спартака» интересуется английский «Кристал Пэлас»
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    Форвардом «Спартака» интересуется английский «Кристал Пэлас»

    9:39  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:39  29 Декабря 2017
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    Форвардом «Спартака» интересуется английский «Кристал Пэлас»

    Москва, 29 декабря. Как стало известно Федеральному агентству новостей, лондонский футбольный клуб «Кристал Пэлас» проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Зе Луишу.

    Сообщается, что красно-белые не хотят продавать 26-летнего форварда, однако готовы рассмотреть предложение англичан в том случае, если оно превысит 14 миллионов евро. Сам футболист также не планирует покидать московский клуб.

    Зе Луиш стал игроком «Спартака» летом 2015-го, за его трансфер красно-белые заплатили 6,5 миллиона евро. За это время в составе московского клуба футболист сборной Кабо-Верде провел 63 матча, забил 19 мячей и сделал 18 голевых передач. По данным transfermarkt.de , стоимость Зе Луиша оценивается в 5,5 миллиона евро.

    Автор: Алексей Громов
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    #футбол #зе луиш #спартак #кристал пэлас
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