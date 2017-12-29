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Сирия: российские военные помогли эвакуировать 111 человек из Восточной Гуты
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    Сирия: российские военные помогли эвакуировать 111 человек из Восточной Гуты

    9:27  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:29  29 Декабря 2017
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    Сирия: российские военные помогли эвакуировать 111 человек из Восточной Гуты

    Дамаск, 29 декабря. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии помогли эвакуировать из Восточной Гуты более 110 человек в рамках первой гуманитарной эвакуации больных людей и пленных из подконтрольных оппозиции регионов.

    Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, из Восточной Гуты было вывезено 29 тяжело больных людей вместе с сопровождающими. Кроме того, российским военным удалось вывезти из региона более 30 заложников.

    Отметим, что последняя стадия гуманитарной акции прошла в ночь на 29 декабря. В данный момент гуманитарный конвой находится на территории, подконтрольной сирийской армии. Безопасность движения через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин обеспечивали российские военнослужащие. Все эвакуированные пострадавшие сирийцы госпитализированы.

    Восточная Гута входит в список зон деэскалации в Сирии, созданных в соответствии с договором между РФ, Ираном и Турцией от 4 мая. Данный регион контролируют оппозиционные вооруженные формирования «Джейш аль-Ислам».

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #восточная гута #цпвс
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