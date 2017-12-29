На Сахалине медсестра выкладывала в соцсети фото с тяжелыми больными

Южно-Сахалинск, 29 декабря. Минздрав проводит проверку в отношении медсестры Сахалинской областной клинической больницы, которая фотографировались на фоне тяжелобольных пациентов.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Как рассказали в ведомстве, служебная проверка организована по факту неэтичного, недопустимого обращения медицинской сестры в отношении пациентов, коллег.

Отмечается, что сотрудница больницы фотографировала пациентов в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии больницы в Южно-Сахалинске. Снимки она публиковала в социальных сетях с оскорбительными комментариями. Слова касались не только пациентов, но и врачей.

К нарушительнице могут применить «самые суровые меры», предусмотренные трудовым и административным законодательством.

Как ранее писало URA.ru, страсть к селфи посчитали психическим расстройством.