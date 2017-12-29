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На Сахалине медсестра выкладывала в соцсети фото с тяжелыми больными
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    На Сахалине медсестра выкладывала в соцсети фото с тяжелыми больными

    9:15  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:15  29 Декабря 2017
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    На Сахалине медсестра выкладывала в соцсети фото с тяжелыми больными

    Южно-Сахалинск, 29 декабря. Минздрав проводит проверку в отношении медсестры Сахалинской областной клинической больницы, которая фотографировались на фоне тяжелобольных пациентов.

    Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Как рассказали в ведомстве, служебная проверка организована по факту неэтичного, недопустимого обращения медицинской сестры в отношении пациентов, коллег.

    Отмечается, что сотрудница больницы фотографировала пациентов в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии больницы в Южно-Сахалинске. Снимки она публиковала в социальных сетях с оскорбительными комментариями. Слова касались не только пациентов, но и врачей.

    К нарушительнице могут применить «самые суровые меры», предусмотренные трудовым и административным законодательством.

    Как ранее писало URA.ru, страсть к селфи посчитали психическим расстройством. 

    На Сахалине медсестра выкладывала в соцсети фото с тяжелыми больными

    Автор: Алия Садыкова
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    #сахалин #медсестра
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