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Политика
Путин освободил бизнес в Крыму от проверок
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    Путин освободил бизнес в Крыму от проверок

    12:00  29 Декабря 2017
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    Путин освободил бизнес в Крыму от проверок

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении бизнеса в Крыму от плановых проверок до 1 марта 2019 года. Соответствующий документ был опубликован на портале нормативно-правовой информации.

    Глава государства внес поправки в закон о принятии Республики Крым в состав России, которые вносят изменения в сроки освобождения бизнеса на полуострове от проверок. Теперь предприниматели Крыма освобождены от плановых проверок не до 1 января 2018 года, а до 1 марта 2019 года.

    Путин освободил бизнес в Крыму от проверок

    Также вносятся изменения в регулирование тарифов ЖКХ в Крыму и Севастополе. Документ требует учитывать до 1 марта 2020 года «особенности» региона при применении там российских законов в сферах электроэнергетики, железнодорожных перевозок, услуг связи, услуг в транспортных терминалах, морских и речных портах и аэропортах и некоторых других направлениях. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #крым #бизнес #закон #проверки
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