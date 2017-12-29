Путин освободил бизнес в Крыму от проверок

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении бизнеса в Крыму от плановых проверок до 1 марта 2019 года. Соответствующий документ был опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Глава государства внес поправки в закон о принятии Республики Крым в состав России, которые вносят изменения в сроки освобождения бизнеса на полуострове от проверок. Теперь предприниматели Крыма освобождены от плановых проверок не до 1 января 2018 года, а до 1 марта 2019 года.

Также вносятся изменения в регулирование тарифов ЖКХ в Крыму и Севастополе. Документ требует учитывать до 1 марта 2020 года «особенности» региона при применении там российских законов в сферах электроэнергетики, железнодорожных перевозок, услуг связи, услуг в транспортных терминалах, морских и речных портах и аэропортах и некоторых других направлениях.