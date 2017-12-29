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Общество
Спикер заксобрания Севастополя рассказала, какие законы депутаты приняли в 2017 году
Россия
Путин одобрил создание «реестра коррупционеров» в России
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    Путин одобрил создание «реестра коррупционеров» в России

    9:22  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:22  29 Декабря 2017
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    Путин одобрил создание «реестра коррупционеров» в России

    Москва, 29 декабря. В России появится «реестр коррупционеров». Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

    Положение о создании «реестра коррупционеров» содержится в законе о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие использование государственных информационных систем на государственной гражданской службе РФ. Документ, подписанный главой государства, был размещен на официальном портале нормативно-правовой информации.

    В реестр на пять лет будут вноситься сведения о лицах, которые были уволены со службы из-за коррупционного правонарушения. Реестр будет публиковаться в Сети в федеральной государственной информационной системе. Порядок его ведения определит правительство государства.

    Путин одобрил создание «реестра коррупционеров» в России

    В законе также прописаны особенности использования государственных информационных систем на государственной гражданской службе. В частности, в документе отмечается, что использование федеральной госинформсистемы в области госслужбы регулируется правительством РФ.

    Закон предусматривает возможность создания аналога федеральной госинформсистемы для субъектов РФ. При этом данная система должна быть совместима с федеральной и соответствовать требованиям к объему и содержанию сведений о кадровом обеспечении государственных органов, которые должны храниться, обрабатываться и передаваться в электронном виде.

    Напомним, в соответствии с указом президента РФ от 11 августа 2016 года федеральные госорганы должны перейти к использованию федеральной госинформсистемы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» до 2019 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #закон #реестр коррупционеров
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