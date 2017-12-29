Путин одобрил создание «реестра коррупционеров» в России

Москва, 29 декабря. В России появится «реестр коррупционеров». Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Положение о создании «реестра коррупционеров» содержится в законе о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие использование государственных информационных систем на государственной гражданской службе РФ. Документ, подписанный главой государства, был размещен на официальном портале нормативно-правовой информации.

В реестр на пять лет будут вноситься сведения о лицах, которые были уволены со службы из-за коррупционного правонарушения. Реестр будет публиковаться в Сети в федеральной государственной информационной системе. Порядок его ведения определит правительство государства.

В законе также прописаны особенности использования государственных информационных систем на государственной гражданской службе. В частности, в документе отмечается, что использование федеральной госинформсистемы в области госслужбы регулируется правительством РФ.

Закон предусматривает возможность создания аналога федеральной госинформсистемы для субъектов РФ. При этом данная система должна быть совместима с федеральной и соответствовать требованиям к объему и содержанию сведений о кадровом обеспечении государственных органов, которые должны храниться, обрабатываться и передаваться в электронном виде.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ от 11 августа 2016 года федеральные госорганы должны перейти к использованию федеральной госинформсистемы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» до 2019 года.