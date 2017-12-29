ЦБ РФ лишил лицензии вологодский банк «Северный кредит»

Москва, 29 декабря. Центробанк РФ отозвал лицензию у вологодского коммерческого банка «Северный кредит», который является участником системы страхования вкладов. В сообщении регулятора отмечается, что на 1 декабря «Северный кредит» занимал 244-е место в банковской системе страны.

В ходе инспекции банка выяснилось, что у руководства организации нет первичных документов, подтверждающих право собственности на приобретенный в конце декабря крупный портфель ценных бумаг. Оценка риска по указанной сделке показала, что «Северный кредит» полностью утратил собственный капитал, отмечается в тексте ЦБ.

Как стало известно, совершенная временно исполняющим обязанности главы банка сделка имеет признаки «схемной» операции.

Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства РФ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По решению Банка России, в «Северный кредит» назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.