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Общество
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ЦБ РФ лишил лицензии вологодский банк «Северный кредит»
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    ЦБ РФ лишил лицензии вологодский банк «Северный кредит»

    9:15  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:15  29 Декабря 2017
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    ЦБ РФ лишил лицензии вологодский банк «Северный кредит»

    Москва, 29 декабря. Центробанк РФ отозвал лицензию у вологодского коммерческого банка «Северный кредит», который является участником системы страхования вкладов. В сообщении регулятора отмечается, что на 1 декабря «Северный кредит» занимал 244-е место в банковской системе страны.

    В ходе инспекции банка выяснилось, что у руководства организации нет первичных документов, подтверждающих право собственности на приобретенный в конце декабря крупный портфель ценных бумаг. Оценка риска по указанной сделке показала, что «Северный кредит» полностью утратил собственный капитал, отмечается в тексте ЦБ.

    Как стало известно, совершенная временно исполняющим обязанности главы банка сделка имеет признаки «схемной» операции.

    Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства РФ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

    По решению Банка России, в «Северный кредит» назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

    Автор: Дима Оленин
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    #центробанк #лицензия #северный кредит
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