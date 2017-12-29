Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года
Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года.
Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Напомним, Госдума поддержала предложение Путина о продлении программы маткапитала. Маткапитал можно будет направлять на покрытие расходов на платные услуги дошкольного образования ребенка.
Ранее «Утро.ру» писало, что российский лидер подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка. Ожидается, что размер выплат составит около 10,5 тысячи рублей. Закон может коснуться 340 тысяч семей.
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