Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Спикер заксобрания Севастополя рассказала, какие законы депутаты приняли в 2017 году
Россия
Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

    8:58  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:01  29 Декабря 2017
    210

    Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года.

    Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

    Напомним, Госдума поддержала предложение Путина о продлении программы маткапитала. Маткапитал можно будет направлять на покрытие расходов на платные услуги дошкольного образования ребенка.

    Ранее «Утро.ру» писало, что российский лидер подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка. Ожидается, что размер выплат составит около 10,5 тысячи рублей. Закон может коснуться 340 тысяч семей.

    Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #материнский капитал
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        31
        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        8:58   29 Декабря 2017
        210
        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        7:50   29 Декабря 2017
        293
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        1733