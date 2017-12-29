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​​​​​​​РКК «Энергия» подтвердила, что спутник «Ангосат» вышел на связь
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    ​​​​​​​РКК «Энергия» подтвердила, что спутник «Ангосат» вышел на связь

    9:00  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:00  29 Декабря 2017
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    РКК «Энергия» подтвердила, что спутник «Ангосат» вышел на связь

    Москва, 29 декабря. Предприятие-изготовитель спутника «Ангосат» РКК «Энергия» подтвердила информацию о том, что аппарат вышел на связь и работает в штатном режиме.

    «Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», — сообщает пресс-служба компании.

    Напомним, 26 декабря с космодрома «Байконур» была запущена ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». Она смогла вывести на расчетную орбиту спутник «Ангосат», однако связь с космическим аппаратом была потеряна в ходе раскрытия солнечных батарей.

    Согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за замыкания в шине, которая отвечает за питание ангольского спутника. «Ангосат» был застрахован на 121 миллион долларов.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #космос #спутник
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