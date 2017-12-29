​​​​​​​РКК «Энергия» подтвердила, что спутник «Ангосат» вышел на связь

Москва, 29 декабря. Предприятие-изготовитель спутника «Ангосат» РКК «Энергия» подтвердила информацию о том, что аппарат вышел на связь и работает в штатном режиме.

«Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», — сообщает пресс-служба компании.

Напомним, 26 декабря с космодрома «Байконур» была запущена ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». Она смогла вывести на расчетную орбиту спутник «Ангосат», однако связь с космическим аппаратом была потеряна в ходе раскрытия солнечных батарей.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за замыкания в шине, которая отвечает за питание ангольского спутника. «Ангосат» был застрахован на 121 миллион долларов.