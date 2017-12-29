Ученые рассказали, с чем связаны грубость и неэмоциональность мальчиков
Берн, 29 декабря. Ученые из Швейцарии выяснили, с чем связаны грубость и неэмоциональность мальчиков.
Выяснилось, что безэмоциональность и бесчувственность среди мужского населения объясняется различиями серого вещества головного мозга. Об этом сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на заметку в специализированном журнале «NeuroImage: Clinical».
Причиной такого поведения является увеличенный объем передней островковой доли большого мозга. При этом, как отмечают эксперты Базельского университета, подобная связь обнаружена только у представителей мужского пола в юном возрасте.
Добавим, что в эксперименте швейцарских ученых приняли участие 189 подростков: а именно — 108 девочек и 81 мальчик. Все участники эксперимента прошли магниторезонансную томографию.