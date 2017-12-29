Донбасс сегодня: минометы ВСУ бьют по Донецку, новая мобилизация и бюджет будущих потерь

Донбасс, 29 декабря. В ДНР констатируют несоблюдение Украиной взятых обязательств по перемирию, в ЛНР спокойно. Киев готовит новую волну мобилизации. В Херсонской области заложили бюджет на будущие похороны участников АТО. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Хроники «новогоднего» перемирия

За минувшие сутки ситуация на донецком направлении обострилась. Киевские силовики обстреляли западные пригороды Донецка из минометов и станковых противотанковых гранатометов (СПГ). «Северные ворота» в столицу ДНР также подверглись огневому воздействию со стороны вооруженных сил Украины. По Спартаку и Озеряновке украинские солдаты били из СПГ и крупнокалиберного автоматического оружия.

Поселок Трудовские Донецка «принял» одиннадцать мин с позиций 30-й механизированной бригады ВСУ. Позиции армии ДНР у Верхнеторецкого подверглись атаке противника из автоматических гранатометов. В оперативном командовании Донецкой республики констатировали увеличение количества обстрелов и обратились к ОБСЕ с призывом объективно фиксировать нарушения режима прекращения огня и не допустить нового витка эскалации.

Луганское направление

Народная милиция Луганской народной республики не зафиксировала боевой активности украинской армии в минувшие сутки. Но, несмотря на относительное спокойствие, разведка луганчан фиксирует наращивание сил и средств ВСУ у линии фронта. К северо-западным рубежам республики подтянулись грузовой транспорт, боевые машины пехоты и личный состав противника. Цель — проведение фортификационных работ.

Небоевые потери ВСУ

С 23 по 28 декабря потери украинской армии в зоне так называемой АТО составили четыре погибших и одиннадцать раненых. Данные приводят в оперативном командовании ДНР. При этом со стороны армии республики с начала «новогоднего» перемирия огонь в сторону украинских силовиков не открывался. Вывод прост — смерти и ранения в рядах ВСУ являются небоевыми потерями. И это только в зоне ответственности вооруженных сил Донецкой республики.

Новая волна мобилизации

Донецкая разведка сообщила о новой волне мобилизации в Украине, которая запланирована на первый квартал будущего года. Спецификой мероприятий станет секретность. Отмечается, что призывников будут вызывать в военкоматы и пункты сбора якобы для сверки учетов, а молодые мужчины в возрасте до 45 лет не смогут выехать из страны без разрешительных документов военкомата и территориального отделения Службы безопасности Украины.

Источник корреспондента ФАН из журналистского «пула» при штабе АТО в Краматорске данную информацию подтвердил. При этом журналист отмечает, что сами сверки учетов прошли ранее в два этапа. Первый этап проходил весной 2017-го, второй завершился в сентябре. Отметим важную деталь — по информации источника, чтобы «откосить по больничке», молодым украинцам требовалось выложить до 17 тысяч гривен (около 38 тысяч рублей — прим. ФАН), что для большинства семей неподъемно.

Бюджет будущих потерь

Косвенно грядущая мобилизация и, как следствие, новый этап войны подтверждаются данными надзорного ведомства дончан. В генеральной прокуратуре республики рассматривают обращение жителя Херсонской области о пропавшем без вести в 2014 году сыне заявителя — танкисте ВСУ. Корреспонденту ФАН сообщили подробности этого обращения. Кроме основной части обращения, заявитель предоставил данные о предусмотренной в бюджете Херсонской области на 2018 год статье расходов на «похороны участников АТО».

«То есть украинские власти заранее планируют потери своих солдат и выделяют на это государственные средства. Всего по данной статье для Херсонщины предусмотрено 300 тысяч гривен (около 650 тысяч рублей — прим. ФАН). Как правило, украинское государство выделяет около 5 тысяч гривен на похороны одного бойца. И можно предположить, что только одна Херсонская область готова принять в свою землю в 2018 году до 60 человек», — поделился своим мнением с ФАН сотрудник генпрокуратуры ДНР.

«Массовое недовольство» властями ДНР

Как сообщают украинские сетевые издания, недовольство жителей Донецкой республики ее властями якобы растет каждый день.

«На блокпостах «ДНР» вблизи линии разграничения процветает беспредел и поборы», утверждают украинские СМИ в начале своего повествования. А далее идут якобы «свидетельства беспредела» в ДНР. Только эти самые свидетельства оформлены в виде обезличенных цитат из социальных сетей, идентифицировать их источник не представляется возможным.