Путин подписал закон о либерализации валютного контроля физлиц

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, нацеленный на упрощение валютного контроля физических лиц. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устранит избыточные обременения, с которыми прежде стакивались уполномоченные банки и физические лица, совершая валютные операции с использованием счетов, открытых в зарубежных банках. Также расширится перечень случаев, в которых зачисление денежных средств на заграничные счета физических лиц-резидентов можно будет проводить, минуя уполномоченные банки.

Также в законе прописаны особенности предоставления отчетов налоговым службам о движении денежных средств по зарубежным счетам физлиц, если в течение года эти физлица в общей сложности провели за пределами России более 183 дней.

Ранее, как сообщало URA.RU, президент РФ Владимир Путин пообещал налоговую амнистию для 50 миллионов россиян. На большой пресс-конференции в декабре он сообщил, что государство простит долги 42 миллионам физических лиц.